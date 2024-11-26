وائل جمعة: كأس إنتركونتيننتال إنجاز جديد يُحسب للأهلي.. وأثق في دعم الجماهير بقطر

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 - 22:27

كتب : FilGoal

وائل جمعة

أشاد وائل جمعة قائد وأسطورة الأهلي السابق باستعدادات الفريق لخوض منافسات نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال.

وتستضيف الدوحة المتبقي من منافسات كأس إنتركونتيننتال، وينتظر الأهلي الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل كوبا ليبرتادوريس يوم 14 ديسمبر المقبل.

ويثق وائل جمعة في دعم جماهير الأهلي بقطر، مشددا أن المشاركة في تلك البطولة إنجاز جديد يُحسب للنادي.

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وقال وائل جمعة قائد الأهلي السابق في تصريحات للجنة المنظمة لبطولة كأس إنتركونتيننتال بالدوحة: "مشاركة الأهلي في تلك البطولة الدولية إنجاز آخر يُحسب للنادي ويعزز مسيرته الحافلة بالبطولات، وكأس إنتركونتيننتال بطولة مرموقة، ومصدر فخر واعتزاز للنادي وجماهيره".

وتابع "أتمنى أن يقدم الأهلي أداء يلبي تطلعاته الطموحة، وأن يكون الحظ حليفا للمارد الأحمر للعبور من أجل مواجهة ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا".

وأضاف "الأهلي أكثر من مجرد ناد، وهو يشكل ظاهرة اجتماعية ومنظومة متكاملة تحمل الكثير من المعاني الجميلة لدى الجماهير في مصر والعالم العربي، ويتجسد ذلك في طريقة إنشائه، فهو ناد شعبي قائم على الشعب".

وشدد "الأهلي كل شيء جميل في حياتي، هو الماضي والحاضر والمستقبل، اللحظات الجميلة التي عشتها والتي سأعيشها، وهو بوابة السعاد لي ولأسرتي ولكل مصري".

وتابع جمعة "يمتلك الأهلي قاعدة جماهيرية ضخمة في قطر، والمشجعون يتطلعون لتقديم كل االدعم والمؤازرة للفريق، جماهير الأهلي هي المحرك لجميع النجاحات التي يحقهها النادي".

وكشف "جماهير الأهلي هي الدافع الذي يحفز اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم من أداء، ومن هنا في قطر أوجه لهم دعوة لدعم ومؤازرة الفريق".

واختتم وائل جمعة تصريحاته "تمكنت قطر من الوصول إلى العالمية بعد استضافة كأس العالم 2022 بصورة مبهرة، وتحقيق نجاح من الصعب تكراره في النسخ المقبلة".

ويلعب الأهلي أمام الفائز بدربي الأمريكتين يوم 14 ديسمبر المقبل.

وتقام مواجهة الأهلي على استاد 974 بالدوحة، بينما المباراة النهائية بمشاركة ريال مدريد على استاد لوسيل.

وكشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس إنتركونتيننتال عن أسعار تذاكر المواجهات المتبقية والمقرر إقامتها في الدوحة بقطر.

وجاء سعر تذاكر مواجهة الأهلي ضد الفائز بدربي الأمريكتين كالآتي:

الفئة الثالثة: 40 ريال

فئة ذوي الإعاقة: 40 ريال

الفئة الثانية: 70 ريال

الفئة الأولى: 150 ريال

وكان الأهلي قد فاز في الدور الماضي من البطولة على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون مقابل وحصل على كأس القارات الثلاث.

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