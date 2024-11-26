ثالث نادي سعودي.. الهلال يحسم تأهله في أبطال آسيا بعد التعادل مع السد

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 - 22:13

كتب : FilGoal

ميتروفيتش - علي البليهي - الهلال السعودي

حسم الهلال السعودي تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا بكأس النخبة بعد تعادله أمام السد القطري.

وتعادل الهلال السعودي خارج ملعبه مع السد بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات.

ويقام دوري أبطال آسيا هذا الموسم بنظام مختلف إذ يقام القسم الغربي الذي يضم الأندية العربية وأندية إيران بمشاركة 12 فريقا.

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ويتأهل أول 8 أندية إلى ثمن النهائي.

وافتتح علي البليهي التسجيل في الدقيقة العاشرة، بينما تعادل باولو أوتافيو بالدقيقة 71.

وبات الهلال ثالث الأندية السعودية المتأهلة إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

ولحق الهلال بناديي أهلي جدة والنصر قبل ثلاث جولات من النهاية.

ورفع الهلال السعودي رصيده إلى 13 نقطة بعدما تعادل لأول مرة.

أما السد فرفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الخامس.

دوري أبطال آسيا كأس النخبة الهلال السعودي
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