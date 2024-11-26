أتليتكو مدريد يفوز بسداسية على براج.. وميلان يفوز يفلت من فخ سلوفان

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 - 21:59

كتب : FilGoal

رافائيل لياو - ثيو هيرنانديز - ميلان

فاز أتليتكو مدريد الإسباني على سبارتا براج التشيكي بسداسية دون رد في الجولة الخامسة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

واستطاع أتليتكو تحقيق الفوز الثاني له على التوالي، ليصل إلى النقطة 9 في المركز التاسع.

وتجمد رصيد سبارتا براج عند النقطة 4 في المركز الـ28.

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سداسية أتليتكو مدريد سجلها كل من أنخيل كوريا هدفين، وجوليان ألفاريز هدفين، وهدف لكل من أنطوان جريزمان وماركوس يورنتي.

في مباراة أخرى فاز ميلان الإيطالي على سلوفان السلوفيني بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

تقدم ميلان في الدقيقة 21 عن طريق كريستيان بوليسيتش قبل أن يتعادل سولفان في الدقيقة 24 بهدف سجله تيجران بارسجهيان.

ثم أضاف ميلان الهدفين الثاني والثالث عن طريق رفائيل لياو وتامي أبراهام.

وفي الدقيقة 90 سلوفان الهدف الثاني له عن طريق نينو مارسيلي.

أتليتكو مدريد ميلان دوري أبطال أوروبا
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