انتهت أبطال أوروبا - مانشستر سيتي (3)-(3) فينورد.. سبورتنج لشبونة (1)-(5) أرسنال

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 - 21:57

كتب : FilGoal

جابرييل مدافع أرسنال أمام سبورتنج لشبونة

نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراتي مانشستر سيتي أمام فينورد، وسبورتنج لشبونة أمام أرسنال في الجولة الخامسة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

ويحتل أرسنال المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري الأبطال برصيد 7 نقاط، فيما يحتل سبورتنج لشبونة المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الـ12 برصيد 7 نقاط، فيما يحتل فينورد المركز 22 برصيد 6 نقاط.

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مانشستر سيتي (3)-(3) فينورد

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نهاية المباراة بالتعادل 3-3.

ق 91.. القائم يعاند مانشستر سيتي بعد تسديدة قوية من جريليش

ق 90.. التعاااااادل القاتل لصالح فينورد عن طريق دافيد هانكو

ق 82.. جوووول جديد لفينورد يقلص الفارق عن طريق سانتياجو خيمينيز.

ق 57.. جوووول لفينورد.. هدف تقليص الفارق بعد خطأ دفاعي قاتل من أكي ليستغله اللاعب الجزائري أنيس حاج موسى ويسجل الهدف بعد المرور من إديرسون.

ق 53.. جووووول هالاند يسجل الهدف الثالث من متابعة لعرضية نونيز

ق 49.. جووووول جوندوجان يسجل الهدف الثاني من تسديدة غالطت الحارس بعد اصطدامها بقدم مدافع فينورد.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 44.. جووووول هالاند يسجل الهدف الأول ويضرب الكرة غاضبا في الشباك بعد تسجيل الهدف.

ق 43.. ضربة جزاء لصالح مانشستر سيتي بعد لمس الكرة ليد مدافع فينورد

ق 24.. تسديدة قوية من فودين تصدى لها الحارس ليحافظ على شباكه نظيفة.

ق 12.. ضغط قوي من مانشستر سيتي.. جريليش يستقبل كرة عرضية ويسدد قبل أن تلمس الكرة الأرض ولكن اصطدمت بزميله فودين ليبعدها عن المرمى.

ق 8.. رأسية قوية من هالاند تصطدم بالقائم الأيسر لحارس فينورد

بداية المباراة

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سبورتنج لشبونة (1)-(5) أرسنال

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نهاية المباراة بفوز أرسنال 5-1

ق 82.. جوووول أرسنال يضيف الهدف الخامس عن طريق البديل تروسار

ق 65.. جووووول ساكا يضيف الرابع من ضربة جزاء.

ق 48.. هدف تقليص الفارق لسبورتنج لشبونة عن طريق جونكالو ايناسيو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45 + 1.. جووووول جابرييل يسجل الهدف الثالث لأرسنال بعد رأسية من ركنية.

ق 21.. جوووووول الثاني لأرسنال عن طريق كاي هافيرتز.. تمريرة رائعة من توماس بارتي لساكا داخل منطقة الجزاء ليلعبها الأخير قبل الحارس ويتابعها هافيرتز في المرمى مسجلا الهدف الثاني للجانرز.

ق 20.. تسديدة قوية من توماس بارتي من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس.

ق 7.. جووووول مارتينيلي يسجل الهدف لأرسنال بعد عرضية أرضية من تيمبر

بداية المباراة

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