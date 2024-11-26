انتهت أبطال أوروبا - برشلونة (3)-(0) بريست.. ثلاث نقاط جديدة
الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 - 21:53
كتب : FilGoal
يستضيف برشلونة فريق استاد بريست ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
ويحتل بريست المركز الرابع برصيد 10 نقاط بينما برشلونة يحل سادسا برصيد 9 نقاط.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
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نهاية المباراة
ق93 جوووول ليفاندوفسكي
ق77 هدف غير محتسب لبريست
ق66 جوووووول أولمو يسجل الثاني
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق10 جوووووول ليفاندوفسكي من ركلة جزاء يسجل هدفه رقم 100
ق9 ركلة جزاء لبرشلونة بعد تدخل حارس المرمى على ليفاندوفسكي
انطلاق المباراة
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