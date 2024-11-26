تشكيل مانشستر سيتي - جوارديولا يجري 3 تبديلات للبحث عن الفوز الغائب أمام فينورد

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تشكيل فريقه لمواجهة فينورد في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، والمقررة على ملعب الاتحاد.

ويسعى جوارديولا لإعادة مانشستر سيتي إلى طريق الفوز بعد خسارته المباريات الخمس السابقة أمام توتنام ببطولة الكأس، وسبورتنج لشبونة في دوري الأبطال، و3 مباريات في الدوري أمام توتنام وبرايتون وبورنموث.

وأجرى جوارديولا 3 تبديلات في تشكيل سيتي عن المواجهة السابقة أمام توتنام والتي خسرها برباعية نظيفة في بطولة الدوري حيث دفع بـ ستونز بدلا من أكي، وماتيوس نونيز بدلا من ووكر على أن يلعب لويس في مركز الظهير الأيمن، وجاك جريليش بدلا من سافينيو.

ويبدأ مانشستر سيتي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيديرسون مورايش

الدفاع: ريكو لويس - مانويل أكانجي - ناثان أكي - يوشكو جفارديول

الوسط: إلكاي جوندوجان - بيرناردو سيلفا - ماتيوس نونيز

الهجوم: فيل فودين - جاك جريليش - إرلينج هالاند

وعلى مقاعد البدلاء: أورتيجا مورينو - كارسون - كايل ووكر - روبن دياش - كيفين دي بروين - سافينيو - رايت - سمبسون - نيكو أوريلي - جيمس ميكاتي - جوش ويلسون إسبراند