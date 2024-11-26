تشكيل مانشستر سيتي - جوارديولا يجري 3 تبديلات للبحث عن الفوز الغائب أمام فينورد

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 - 21:33

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تشكيل فريقه لمواجهة فينورد في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، والمقررة على ملعب الاتحاد.

ويسعى جوارديولا لإعادة مانشستر سيتي إلى طريق الفوز بعد خسارته المباريات الخمس السابقة أمام توتنام ببطولة الكأس، وسبورتنج لشبونة في دوري الأبطال، و3 مباريات في الدوري أمام توتنام وبرايتون وبورنموث.

وأجرى جوارديولا 3 تبديلات في تشكيل سيتي عن المواجهة السابقة أمام توتنام والتي خسرها برباعية نظيفة في بطولة الدوري حيث دفع بـ ستونز بدلا من أكي، وماتيوس نونيز بدلا من ووكر على أن يلعب لويس في مركز الظهير الأيمن، وجاك جريليش بدلا من سافينيو.

أخبار متعلقة:
جوارديولا يتحدث عن مستقبل دي بروين مع سيتي مؤتمر جوارديولا: هذه الفترة الصعبة ستمر.. السماء ستمطر غدا جوارديولا: مسؤوليتي الآن إيجاد طريقة للفوز.. وكان يجب أن يحدث ما نمر به

ويبدأ مانشستر سيتي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيديرسون مورايش

الدفاع: ريكو لويس - مانويل أكانجي - ناثان أكي - يوشكو جفارديول

الوسط: إلكاي جوندوجان - بيرناردو سيلفا - ماتيوس نونيز

الهجوم: فيل فودين - جاك جريليش - إرلينج هالاند

وعلى مقاعد البدلاء: أورتيجا مورينو - كارسون - كايل ووكر - روبن دياش - كيفين دي بروين - سافينيو - رايت - سمبسون - نيكو أوريلي - جيمس ميكاتي - جوش ويلسون إسبراند

مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا فينورد جوارديولا
نرشح لكم
أتليتكو مدريد يفوز بسداسية على براج.. وميلان يفوز يفلت من فخ سلوفان انتهت أبطال أوروبا - مانشستر سيتي (3)-(3) فينورد.. سبورتنج لشبونة (1)-(5) أرسنال انتهت أبطال أوروبا - بايرن (1)-(0) باريس انتهت أبطال أوروبا - برشلونة (3)-(0) بريست.. ثلاث نقاط جديدة تشكيل برشلونة - أولمو وبيدري أساسيان أمام بريست.. وجافي ودي يونج على دكة البدلاء تشكيل أرسنال - 4 تبديلات وساليبا يخوض مباراته الـ100 أمام لشبونة تشكيل أبطال أوروبا – كين يقود هجوم بايرن.. وتبديلات في باريس سان جيرمان "في كامل تركيزه".. روبرتسون يعلق على تصريحات صلاح
أخر الأخبار
بعد الاجتماع بأندية القاهرة والجيزة.. مؤتمر صحفي لقائمة هاني أبو ريدة السبت 6 دقيقة | الكرة المصرية
مجموعة بيراميدز - الترجي يهزم دجوليبا برباعية في أبطال إفريقيا 17 دقيقة | الكرة الإفريقية
مكافأة فورية لمنتخب الشباب 18 دقيقة | منتخب مصر
مجموعة الأهلي - قبل مواجهة الأحمر.. أورلاندو يهزم شباب بلوزداد خارج ملعبه 30 دقيقة | الكرة الإفريقية
كاباكا: منتخب الشباب تعرض لظروف صعبة.. وهدفي كان لحلم الجيل بالكامل ساعة | منتخب مصر
وائل جمعة: كأس إنتركونتينينتال إنجاز جديد يُحسب للأهلي.. وأثق في دعم الجماهير بقطر ساعة | كأس العالم للأندية
ثالث نادي سعودي.. الهلال يحسم تأهله في أبطال آسيا بعد التعادل مع السد ساعة | سعودي في الجول
أتليتكو مدريد يفوز بسداسية على براج.. وميلان يفوز يفلت من فخ سلوفان ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شمال إفريقيا للشباب - تونس تحدد طريق تأهل مصر.. والمغرب يتوج بالبطولة 2 دورة شمال إفريقيا للشباب - تعثر الجزائر أولا.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر 3 مدرب منتخب الناشئين: خماسية المغرب صدمتنا جميعا.. وهكذا عدنا باللقب والتأهل 4 أحمد إبراهيم مجاهد لـ في الجول: تقدمت بالطعن ضد ترشح أبو ريدة وبعض من قائمته