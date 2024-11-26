تشكيل برشلونة - أولمو وبيدري أساسيان أمام بريست.. وجافي ودي يونج على دكة البدلاء
الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 - 21:29
كتب : FilGoal
يبدأ الثنائي داني أولمو وبيدري في التشكيل الأساسي أمام بريست الفرنسي.
ويستضيف برشلونة فريق بريست ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.
وجمع برشلونة 9 نقاط في أول أربع جولات ليتواجد في المركز السادس بخسارة وثلاثة انتصارات.
بينما بريست فلم يخسر حتى الآن وجمع 10 نقاط عقب مرور أربع جولات.
وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:
حراسة المرمى: إيناكي بينا
الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - إينيجو مارتينيز - جيرارد مارتن.
الوسط: مارك كاسادو - بيدري - فيرمين لوبيز.
الهجوم: رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - داني أولمو.
بينما دكة البدلاء كالآتي: فويتشينك تشيزني - دييجو كوشين - هيكتور فورت - إيريك جارسيا - أندريس كوينكا - سيرجي دومينيجيز - أليخاندرو بالدي - باو فيكتور - جافي - بابلو توري - فرينكي دي يونج.
وتقام النسخة الجارية من الموسم بنظام جديد إذ تم تقسيم 36 فريقا على 4 مستويات ويلعب كل فريق أمام 8 منافسين.
ويتأهل أول 8 أندية مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما الفرق من التاسع إلى 24 ستلعب ملحق ليتأهل 8 أندية أخرى لثمن النهائي.