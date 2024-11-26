تشكيل برشلونة - أولمو وبيدري أساسيان أمام بريست.. وجافي ودي يونج على دكة البدلاء

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 - 21:29

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة ضد ريد ستار

يبدأ الثنائي داني أولمو وبيدري في التشكيل الأساسي أمام بريست الفرنسي.

ويستضيف برشلونة فريق بريست ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وجمع برشلونة 9 نقاط في أول أربع جولات ليتواجد في المركز السادس بخسارة وثلاثة انتصارات.

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بينما بريست فلم يخسر حتى الآن وجمع 10 نقاط عقب مرور أربع جولات.

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

حراسة المرمى: إيناكي بينا

الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - إينيجو مارتينيز - جيرارد مارتن.

الوسط: مارك كاسادو - بيدري - فيرمين لوبيز.

الهجوم: رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - داني أولمو.

بينما دكة البدلاء كالآتي: فويتشينك تشيزني - دييجو كوشين - هيكتور فورت - إيريك جارسيا - أندريس كوينكا - سيرجي دومينيجيز - أليخاندرو بالدي - باو فيكتور - جافي - بابلو توري - فرينكي دي يونج.

وتقام النسخة الجارية من الموسم بنظام جديد إذ تم تقسيم 36 فريقا على 4 مستويات ويلعب كل فريق أمام 8 منافسين.

ويتأهل أول 8 أندية مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما الفرق من التاسع إلى 24 ستلعب ملحق ليتأهل 8 أندية أخرى لثمن النهائي.

دوري أبطال أوروبا برشلونة
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