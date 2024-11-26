تشكيل أرسنال - 4 تبديلات وساليبا يخوض مباراته الـ100 أمام لشبونة

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 - 21:28

كتب : FilGoal

ويليام ساليبا - جابرييل ماجاليس - أرسنال - برايتون

كشف ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال تشكيل فريقه أمام سبورتنج لشبونة، في الجولة الخامسة من الدور الأول من دوري أبطال أوروبا، على ملعب الأخير جوزيه ألفالادي.

ويخوض ويليام ساليبا مباراته رقم 100 مع فريق أرسنال.

وأعاد أرتيتا كاي هافيرتز ليقود الهجوم بعد غيابه عن المباراة السابقة أمام نوتنجهام فورست ضمن 4 تغييرات أجراها مدرب أرسنال بإعادة مارتينيللي وتوماس بارتي وديكلان رايس لبداية المباراة بشكل أساسي.

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وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا

الدفاع: يوريان تيمبر - ويليام ساليبا - جابريل ماجاليس - ريكاردو كالافيوري

الوسط: توماس بارتي - ديكلان رايس

وسط الهجوم: جابرييل مارتينيللي - مارتن أوديجارد - بوكايو ساكا

الهجوم: كاي هافيرتز

وعلى مقاعد البدلاء: نوربرتو نيتو - تومي سيتفورد - كيران تيرني - كيوير - أوليكساندر زينشينكو - لويس سكيلي - ميكيل ميرينو - جورجينيو - رحيم ستيرلينج - إيثان نوانيري - لياندرو تروسار - جابريل جيسوس

وفي حال فوز أرسنال سيكون ساليبا سادس لاعب في تاريخ الجانرز يحقق 65 فوز أو أكثر في أول 100 مباراة مع الفريق اللندي.

وتضم القائمة:

ناتشو مونريال 2015 .. 100 مباراة (71 فوز)

إيدو 2004.. 100 مباراة (68 فوز)

يوهان دجورو 2011 .. 100 (67 فوز)

محمد النني 2020 .. 100 مباراة (66 فوز)

ألكسندر سونج 2009 .. 100 مباراة (65 فوز)

ويليام ساليبا 2024.. 99 مباراة (64 فوز)

ويحتل أرسنال المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري الأبطال برصيد 7 نقاط، فيما يحتل سبورتنج لشبونة المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

ويلعب أرسنال في الدور الأول مبارياته كالتالي: باريس سان جيرمان (داخل) - إنتر (خارج) - شاختار (داخل) - أتالانتا (خارج) - دينامو زغرب (داخل) - سبورتينج لشبونة (خارج) - موناكو (داخل) - جيرونا (خارج).

أما سبورتنج لشبونة فيخوض مبارياته كالتالي: مانشستر سيتي (داخل) - لايبزج (خارج) - أرسنال (داخل) - كلوب بروج (خارج) - ليل (داخل) - أيندهوفن (خارج) - بولونيا (داخل) - شتورم جراز (خارج)

أرسنال ويليام ساليبا سبورتنج لشبونة دوري أبطال أوروبا أرتيتا
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