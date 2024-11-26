تشكيل أبطال أوروبا – كين يقود هجوم بايرن.. وتبديلات في باريس سان جيرمان

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 - 21:22

كتب : FilGoal

هاري كين - إنجلترا

يقود هاري كين هجوم فريقه بايرن ميونيخ الألماني في مواجهة باريس سان جيرمان.

ويلعب بايرن ميونيخ ضد باريس سان جيرمان في الجولة الخامسة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

ودفع فينسينت كومباني بالقوة الضاربة لفريقه في مواجهة باريس.

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وجاء تشكيل بايرن ميونيخ كالآتي:

المرمى: مانويل نوير

الدفاع: جوشوا كيميتش - دايوت أوباميكانو – كيم مين جاي – ألفونسو دافيز

الوسط: كونراد لايمير – ليون جروتسيكا – كينجيسلي كومان

الهجوم: ليروي ساني – هاري كين – جمال موسيالا

بينما أجرى لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان العديد من التبديلات في تشكيل فريقه لمواجهة بايرن.

وجاء تشكيل باريس كالآتي:

المرمى: ماتفي سافونوف

الدفاع: أشرف حكيمي – ماركينيوس – ويليام باشو – نونو مينديش

الوسط: جواو نيفيز – فيتور فيريرا – زائير وارين إيمري – فابيان رويز

الهجوم: عثمان ديمبيلي – برادلي باركولا

ويحتل بايرن ميونيخ المركز الـ19 في دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، ويأتي باريس سان جيرمان في المركز الـ25 برصيد 4 نقاط.

باريس سان جيرمان بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا
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