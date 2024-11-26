ميكالي: لم نتوقف عن الكفاح.. وهذه الفترة الأصعب لي في مصر

أكد روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب تحت 20 سنة، أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام تونس في دورة شمال إفريقيا المقامة في الإسماعيلية.

وحقق منتخب مصر الفوز على حساب تونس بهدف نظيف سجله أحمد خالد كاباكا في الدقيقة 54 بتسديدة صاروخية.

وقال ميكالي في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "قدمنا مباراة جيدة وفقا للظروف، ولعبنا أمام منتخب تونس الجيد ناقصين العدد، لم نتوقف عن الكفاح رغم كل ما مررنا به".

وعانى منتخب مصر من النقص العددي بعد طرد فارس خالد لاعب الوسط في الدقيقة 42 من الشوط الأول.

وأكمل المدرب البرازيلي: "عانينا من ظروف صعبة بسبب الغيابات في وقت بسيط، لا أحب الحديث كثيرًا وتكرار ما عانيناه ولكني أفضل العمل الجاد في هذه الأوقات، وتحقيق التأهل لكأس الأمم في هذه الظروف".

واختتم شباب مصر بقيادة روجيرو ميكالي دورة شمال إفريقيا في المركز الثاني برصيد 7 نقاط خلف منتخب المغرب المتصدر بـ 10 نقاط، ليتأهل المنتخبان سويا.

وأضاف: "بداية العمل مع منتخب الشباب كانت الفترة الأصعب خلال فترتي في مصر، نريد تكوين منتخب قوي نعده للفترة المقبلة، سيكون لدينا الوقت لتحقيق ذلك، هذا الجيل واعد ولدينا لاعبين جيدين".

ونجح ميكالي في قيادة المنتخب الأوليمبي في أوليمبياد باريس لتحقيق المركز الرابع قبل أن يتولى تدريب منتخب مواليد 2005 خلفا لوائل رياض شيتوس الذي انتقل لتدريب منتخب جيل 2010.