خلفا لـ تاتا مارتينو.. ماسكيرانو يقود إنتر ميامي وزملائه السابقين

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي تولي خافيير ماسكيرانو مهمة المدير الفني للفريق خلفا لمواطنه الأرجنتيني تاتا مارتينو.

ويرحل ماسكيرانو عن قيادة منتخب شباب الأرجنتين ليتولى قيادة إنتر ميامي.

ويمتد تعاقد ماسكيرانو مع إنتر ميامي حتى عام 2027.

ويدرب ماسكيرانو زملائه السابقين ليونيل ميسي وخوردي ألبا وسرجيو بوسكيتس.

كما يقود في إنتر ميامي، الرباعي لمنتخب شباب الأرجنتين.

ولم يحصل ماسكيرانو على أي بطولة خلال مسيرته التدريبية ولم يدرب أندية من قبل.

Bienvenido, Jefe 🇦🇷✍️ Argentina and FC Barcelona legend Javier @Mascherano has been named as our new head coach! Welcome to the Miami dream 🩷🖤. More details: https://t.co/iICOZxaFw7 pic.twitter.com/Boc6Ix32yC — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 26, 2024

وتزامل ماسكيرانو مع ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي خلال فترة تواجدهما في برشلونة.

ولعب ماسكيرانو مع برشلونة من 2010 وحتى 2018، وكذلك لعب رفقة ميسي في منتخب الأرجنتين.

وأعلن تاتا مارتينو رحيله من إنتر ميامي لأسباب شخصية بعد الخروج المفاجئ للفريق من الدور الأول لتصفيات الدوري الأمريكي.

وانتهى موسم إنتر ميامي في الدوري الأمريكي بعد الخسارة أمام أتلانتا يونايتد في المباراة الفاصلة.

وخسر إنتر ميامي بنتيجة 2-1 في المباريات، بعدما تغلب أتلانتا يونايتد في المباراة الفاصلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتقام منافسات ثمن نهائي الدوري الأمريكي بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يتأهل للدور التالي.

ولعب ميسي مع إنتر ميامي في الموسم المنصرم 22 مباراة وسجل 21 هدفا وصنع 11 آخرين.