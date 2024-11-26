بـ 10 لاعبين.. صاروخية كاباكا تقود منتخب مصر للشباب إلى أمم إفريقيا على حساب تونس

حسم منتخب مصر للشباب تأهله إلى بطولة أمم إفريقيا تحت 20 عاما على حساب تونس عقب الفوز بهدف دون مقابل رغم النقص العددي.

واختتم شباب مصر بقيادة روجيرو ميكالي دورة شمال إفريقيا في المركز الثاني برصيد 7 نقاط خلف منتخب المغرب المتصدر بـ 10 نقاط، ليتأهل المنتخبان سويا.

وعانى منتخب مصر من النقص العددي بعد طرد فارس خالد لاعب الوسط في الدقيقة 42 من الشوط الأول.

وتعرض فارس للطرد بعد تدخل عنيف مع لاعب تونس عقب مشاركته في المباراة بـ 7 دقائق فقط.

وبدأ منتخب مصر المباراة بضغط مبكر بحثا عن الفوز إذ لا بديل عن الانتصار أمام تونس من أجل التأهل.

وباغت منتخب تونس دفاعات مصر في الدقيقة 12 بتسديدة لكن تحولت إلى ركنية.

وعانى المنتخب في الشوط الثاني من النقص العددي مع الضغط التونسي.

ونجح أحمد خالد كاباكا لاعب وسط المنتخب في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 54 بتسديدة صاروخية.

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شوووووووومة في المرمى 😮🇪🇬 أحمد خالد كاباكا يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى تونس 👌#ONTime_Sports pic.twitter.com/5XcH3Qom15 — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 26, 2024

وحصد كاباكا قائد المنتخب على جائزة رجل المباراة.

ويتأهل المنتخبان صاحبي المركزين الأول والثاني إلى أمم إفريقيا في 2025 والتي لم يتحدد مكان إقامتها.

وجاء ترتيب دورة شمال إفريقيا كالآتي:

1- المغرب (10 نقاط)

2- مصر (7 نقاط)

3- تونس (6 نقاط)

4- الجزائر (5 نقاط)

5- ليبيا (0 نقطة)