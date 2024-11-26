الدوري المصري – موعد مباراة البنك الأهلي ضد الأهلي والقنوات الناقلة

يعود الأهلي لاستئناف مشواره في الدوري المصري من جديد بعد خوض مباراة في دوري أبطال إفريقيا.

واستهل الأهلي مشواره في مجموعات دوري أبطال إفريقيا بالفوز على استاد أبيدجان بطل كوت ديفوار برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.

وحقق الأهلي أول 3 نقاط في مشواره بمجموعات دوري أبطال إفريقيا، في المجموعة التي تضم أيضا شباب بلوزداد الجزائري، وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

ويلعب الأهلي في المباراة المقبلة بدوري الأبطال ضد أورلاندو بايرتس في جنوب إفريقيا.

وقبل مواجهة أورلاندو يلعب الأهلي في الدوري ضد البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة.

موعد مباراة البنك الأهلي ضد الأهلي

ويلعب الأهلي ضد البنك الأهلي يوم السبت المقبل 1 ديسمبر 2024.

وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء.

وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولي.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بالتساوي مع بيراميدز والمصري والاتحاد السكندري وبفارق الأهداف عنهم.

ويأتي البنك الأهلي في المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد نقطة واحدة.