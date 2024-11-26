"في كامل تركيزه".. روبرتسون يعلق على تصريحات صلاح

علق أندي روبرتسون ظهير أيسر ليفربول على تصريحات محمد صلاح نجم الفريق، التي أدلى بها عقب مباراة ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي.

وكان صلاح أعرب عن خيبة أمله من إدارة ليفربول: "لم يتحدث معي أحد في النادي بشأن تجديد التعاقد، لذلك لا يمكني الحديث عن هذا الشيء، أعتقد أنني خارج ليفربول أكثر من البقاء".. تابع تصريحات صلاح بالكامل بالضغط هنا

وقال روبرتسون في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة ريال مدريد في دوري الأبطال: "بالنسبة لنا كلاعبين، هو شيء لا يمكننا التحدث عنه أو المشاركة فيه".

وأضاف النجم الأسكتلندي: "كل ما أستطيع قوله، أنظر إلى محمد صلاح اليوم وأمس، هو محترف للغاية وينطبق الأمر نفسه على الثلاثي مع ترنت أرنولد وفيرجيل فان دايك، هم في كامل تركيزهم للمباراة القادمة ويركزون على قيادة الفريق".

وينتهي تعاقد الثلاثي محمد صلاح، وترنت ألكسندر أرنولد، وفيرجيل فان دايك مع نهاية الموسم الجاري.

ويستضيف ليفربول منافسه ريال مدريد على ملعب أنفيلد في الجولة الخامسة بدوري الأبطال، في تمام العاشرة مساء الأربعاء، قبل مواجهة مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي مطلع الأسبوع المقبل.

وسجل صلاح هدفين في شباك ساوثهامبتون ليرفع رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 12 هدفا، بينما صنع 10.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 367 مباراة شارك بها صلاح مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل 223 هدفا وصنع 97 هدفا.

وتوج صلاح بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.