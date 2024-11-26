غرامة ولفت نظر جماهير الزمالك ضمن عقوبات رابطة الأندية للجولة الثالثة من الدوري

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 - 19:44

كتب : FilGoal

رسالة جمهور الزمالك في مواجهة سموحة

أصدرت رابطة الأندية المصرية عقوبات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري.

وشهدت عقوبات الجولة الثالثة توقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه وتوجيه لفت النظر على جماهير الزمالك لما بدر منهم خلال مواجهة الزمالك.

وجاءت عقوبات رابطة الأندية عقوبات الجولة الثالثة من الدوري المصري كالآتي:

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - بعد رفض استئناف عقوبات الكونفدرالية.. الزمالك يتجه للمحكمة الرياضية بيان - الزمالك يكشف موعد النظر في الاستئناف ضد عقوبة أحداث نهائي الكونفدرالية إيقاف مجدي عبد العاطي ضمن عقوبات رابطة الأندية للجولة الثانية من الدوري إيقاف طارق مصطفى ضمن عقوبات رابطة الأندية للجولة الأولى من الدوري

- توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 100 ألف جنيه وتوجيه لفت النظر وذلك بسبب السباب الجماعي لحكم المباراة ولاعبي الفريق المنافس.

- إيقاف كوروسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه وذلك بسبب الطرد أمام البنك الأهلي.

- إيقاف طاهر محمد طاهر لاعب فريق الأهلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث خلال مواجهة الاتحاد.

- توقيع غرامة مالية على نادي فاركو قيمتها 10 آلاف جنيه خلال مواجهة إنبي وذلك بسبب عدم تواجد سيارتي الأسعاف أو المهمات الطبية اللازمة لها في الوقت المحدد.

- إيقاف فخري لاكاي لاعب فريق سيراميكا كليوباترا مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه وذلك بسبب الحصول على الإنذار الثالث خلال مواجهة حرس الحدود.

عقوبات الرابطة رابطة الأندية طاهر محمد جماهير الزمالك
نرشح لكم
الدوري المصري – موعد مباراة البنك الأهلي ضد الأهلي والقنوات الناقلة خدمة في الجول - البنك ضد الأهلي والمحلة أمام الزمالك.. طرح تذاكر الجولة الرابعة انتقل من الأهلي إلى الزمالك وبدأ كظهير أيمن.. قصة محمد حمد نجم منتخب الناشئين سراج: نادي القرن؟ لولا الأهلي لتحولت بطولات الزمالك الـ 9 إلى 6 كريم جمعة لاعب منتخب الناشئين: كان هناك شماتة زائدة عقب الخسارة أمام المغرب وزير الرياضة يكشف مكالمة جمع فيها بين أبو ريدة وحسام حسن وكيل أحمد حمدي يكشف مستجدات تأهيله من الإصابة وموعد عودته بيان - لجنة الحكام تنفي تصريحات المنسوبة لها عن الحالات الجدلية في الدوري
أخر الأخبار
مؤتمر يورتشيتش: رغم النتيجة الكبيرة غير سعيد بأمرين.. وقطة سيكون الأفضل 4 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل مانشستر سيتي - جوارديولا يجري 3 تبديلات للبحث عن الفوز الغائب أمام فينورد 20 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل برشلونة - أولمو وبيدري أساسيان أمام بريست.. وجافي ودي يونج على دكة البدلاء 24 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل أرسنال - 4 تبديلات وساليبا يخوض مباراته الـ100 أمام لشبونة 25 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل أبطال أرووبا – كين يقود هجوم بايرن.. وتبديلات في باريس سان جيرمان 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر كولر: المهم الفوز وليس الأرقام القياسية.. وسبب حزن رضا سليم 34 دقيقة | الكرة الإفريقية
ميكالي: لم نتوقف عن الكفاح.. وهذه الفترة الأصعب لي في مصر ساعة | الكرة المصرية
خلفا لـ تاتا مارتينو.. ماسكيرانو يقود إنتر ميامي وزملائه السابقين ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شمال إفريقيا للشباب - تونس تحدد طريق تأهل مصر.. والمغرب يتوج بالبطولة 2 دورة شمال إفريقيا للشباب - تعثر الجزائر أولا.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر 3 مدرب منتخب الناشئين: خماسية المغرب صدمتنا جميعا.. وهكذا عدنا باللقب والتأهل 4 أحمد إبراهيم مجاهد لـ في الجول: تقدمت بالطعن ضد ترشح أبو ريدة وبعض من قائمته