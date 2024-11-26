غرامة ولفت نظر جماهير الزمالك ضمن عقوبات رابطة الأندية للجولة الثالثة من الدوري

أصدرت رابطة الأندية المصرية عقوبات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري.

وشهدت عقوبات الجولة الثالثة توقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه وتوجيه لفت النظر على جماهير الزمالك لما بدر منهم خلال مواجهة الزمالك.

وجاءت عقوبات رابطة الأندية عقوبات الجولة الثالثة من الدوري المصري كالآتي:

- توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 100 ألف جنيه وتوجيه لفت النظر وذلك بسبب السباب الجماعي لحكم المباراة ولاعبي الفريق المنافس.

- إيقاف كوروسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه وذلك بسبب الطرد أمام البنك الأهلي.

- إيقاف طاهر محمد طاهر لاعب فريق الأهلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث خلال مواجهة الاتحاد.

- توقيع غرامة مالية على نادي فاركو قيمتها 10 آلاف جنيه خلال مواجهة إنبي وذلك بسبب عدم تواجد سيارتي الأسعاف أو المهمات الطبية اللازمة لها في الوقت المحدد.

- إيقاف فخري لاكاي لاعب فريق سيراميكا كليوباترا مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه وذلك بسبب الحصول على الإنذار الثالث خلال مواجهة حرس الحدود.