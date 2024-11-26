كرة سلة - استعدادا لـ السوبر.. بعثة الأهلي تصل إلى البحرين لمواجهة الاتحاد

وصلت بعثة فريق رجال الأهلي لكرة السلة إلى البحرين اليوم الثلاثاء استعدادا لمنافستي السوبر المصري والسوبر المصري البحريني.

ويواجه الأهلي فريق الاتحاد في منافسات كأس السوبر المصري يوم 28 نوفمبر الجاري.

وفي حال فوز الأهلي يصعد لمواجهة بطل البحرين يوم 30 من الشهر ذاته في السوبر المصري البحريني.

ويترأس بعثة الأهلي محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي.

وجاءت قائمة الأهلي تحت قيادة الإسباني أجوستي بوش كالآتي:

سيف سمير - عمرو الجندي - إيهاب أمين - عمرو زهران - إبراهيم زهران "بيبو" - مروان سرحان - مؤمن خيري - مصطفى مكاوي "كيجو" - أحمد مهيب - جون روبيرسون - محمد خيري - عبد الله محمد - عمر طارق - رامي إبراهيم.

وكشف الاتحاد المصري لكرة السلة عن إدارة طاقم تحكيم بحريني للمباراة.

وأعلن الاتحاد البحريني لكرة السلة عن استضافة مملكة البحرين لبطولة كأس السوبر المصري البحريني نهاية نوفمبر الجاري للعام الثاني على التوالي.

وسيقام السوبر المصري أولا بين فريقي الأهلي والاتحاد السكندري يوم 28 نوفمبر.

فيما تقام مباراة السوبر البحريني في اليوم التالي بين المنامة والأهلي، على أن يلعب الفائز في البطولتين مباراة السوبر المصري البحريني يوم 30 من شهر نوفمبر أيضا.