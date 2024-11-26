كرة سلة - طاقم تحكيم بحريني لمواجهة السوبر بين الاتحاد والأهلي

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة تعيين طاقم تحكيم بحريني لمواجهة السوبر المصري.

ويواجه الاتحاد السكندري فريق الأهلي في منافسات السوبر المصري يوم 28 نوفمبر الجاري.

بينما المتأهل يلعب أمام بطل البحرين يوم 30 في السوبر المصري البحريني.

وجاء طاقم تحكيم المباراة بالكامل من البحرين كالآتي:

- محمد السلم

- عادل غلوم

- بدر فرج

وأعلن الاتحاد البحريني لكرة السلة عن استضافة مملكة البحرين لبطولة كأس السوبر المصري البحريني نهاية نوفمبر الجاري للعام الثاني على التوالي.

وسيقام السوبر المصري أولا بين فريقي الأهلي والاتحاد السكندري يوم 28 نوفمبر.

فيما تقام مباراة السوبر البحريني في اليوم التالي بين المنامة والأهلي، على أن يلعب الفائز في البطولتين مباراة السوبر المصري البحريني يوم 30 من شهر نوفمبر أيضا.