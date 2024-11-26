سلوت: صلاح باق في ليفربول أكثر من رحيله.. ولا أعتقد أنه مشتت

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 - 18:15

كتب : محمد مصطفى

محمد صلاح وأرني سلوت

رد أرني سلوت المدير الفني لليفربول على تصريحات محمد صلاح نجم الفريق، التي أدلى بها عقب مباراة ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي.

وكان صلاح أعرب عن خيبة أمله من إدارة ليفربول: "لم يتحدث معي أحد في النادي بشأن تجديد التعاقد، لذلك لا يمكني الحديث عن هذا الشيء، أعتقد أنني خارج ليفربول أكثر من البقاء".. تابع تصريحات صلاح بالكامل بالضغط هنا

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ريال مدريد بدوري الأبطال: "قلتها عدد من المرات أنني لن أشارك أي معلومات عن العقود هنا، الشيء الوحيد الذي يمكنني التحدث عنه أنه عندما أضع التشكيل، فإن صلاح باق في ليفربول أكثر من رحيله".

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وردا على سؤال هل تشعر بالقلق من رحيل صلاح؟، رد سلوت: "أريد أرقامه في كل المباريات، لا أعتقد أنه مشتت، لم أر ذلك بعد مباراة مانشستر يونايتد، ولم أر أي شيء اليوم، إنما بتركيز كامل، لا أعتقد أن هناك أي تشتيت له وللاعبين وبالتأكيد ليس بالنسبة لي".

واختتم سلوت: "أعتقد أنها أمور يتحدث عنها الجماهير ووسائل الإعلام وهذا شيء طبيعي".

ويستضيف ليفربول منافسه ريال مدريد على ملعب أنفيلد في الجولة الخامسة بدوري الأبطال، في تمام العاشرة مساء الأربعاء، قبل مواجهة مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي مطلع الأسبوع المقبل.

وسجل صلاح هدفين في شباك ساوثهامبتون ليرفع رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 12 هدفا، بينما صنع 10.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 367 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 223 هدفا وصنع 97 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

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