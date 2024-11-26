انتهت شمال إفريقيا للشباب - مصر (1)-(0) تونس.. تأهل الفراعنة

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 - 17:56

كتب : FilGoal

أحمد خالد كباكا - منتخب مصر للشباب - ليبيا

يلعب منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما أمام تونس في الجولة الختامية من دورة شمال إفريقيا.

ويتأهل أول وثاني البطولة إلى منافسات أمم إفريقيا للشباب المقرر إقامتها في 2025.

ويحتاج شباب الفراعنة للفوز على تونس من أجل حسم تأهله.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة بتأهل مصر

ق90 احتساب 5 دقائق وقت بدل من الضائع

ق54 جووووول كاباكا

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42 طرد مباشر لفارس خالد

ق35 ميكالي يدفع بفارس خالد

ق12 تسديدة من منتخب تونس لكن تصطدم بمدافع مصر وتغير اتجاهها إلى ركنية

ق5 ضغط مصري بحثا عن الهدف الأول لكن دون خطورة

انطلاق المباراة

منتخب مصر للشباب
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