انتهت شمال إفريقيا للشباب - مصر (1)-(0) تونس.. تأهل الفراعنة
الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 - 17:56
كتب : FilGoal
يلعب منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما أمام تونس في الجولة الختامية من دورة شمال إفريقيا.
ويتأهل أول وثاني البطولة إلى منافسات أمم إفريقيا للشباب المقرر إقامتها في 2025.
ويحتاج شباب الفراعنة للفوز على تونس من أجل حسم تأهله.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
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نهاية المباراة بتأهل مصر
ق90 احتساب 5 دقائق وقت بدل من الضائع
ق54 جووووول كاباكا
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق42 طرد مباشر لفارس خالد
ق35 ميكالي يدفع بفارس خالد
ق12 تسديدة من منتخب تونس لكن تصطدم بمدافع مصر وتغير اتجاهها إلى ركنية
ق5 ضغط مصري بحثا عن الهدف الأول لكن دون خطورة
انطلاق المباراة
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