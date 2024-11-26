خدمة في الجول - البنك ضد الأهلي والمحلة أمام الزمالك.. طرح تذاكر الجولة الرابعة

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 - 17:25

كتب : FilGoal

تذكرتي

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وتنطلق مباريات الجولة الرابعة يوم السبت وتختتم مساء الإثنين.

وتأتي مباريات الجولة الرابعة كالآتي:

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السبت 30 نوفمبر

حرس الحدود × زد - 5 مساء - استاد القاهرة

سيراميكا كليوباترا × مودرن سبورت - 5 مساء - استاد المقاولون العرب

الاتحاد × طلائع الجيش - 8 مساء - استاد الإسكندرية

الأحد 1 ديسمبر

البنك الأهلي × الأهلي - 5 مساء - استاد القاهرة

سموحة × الجونة - 8 مساء - استاد الإسكندرية

إنبي × الإسماعيلي - 8 مساء - استاد المقاولون العرب

الإثنين 2 ديسمبر

المصري × بيراميدز - 5 مساء - استاد السويس الجديد

غزل المحلة × الزمالك - 8 مساء - استاد غزل المحلة

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