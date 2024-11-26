خدمة في الجول - البنك ضد الأهلي والمحلة أمام الزمالك.. طرح تذاكر الجولة الرابعة
الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 - 17:25
كتب : FilGoal
أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر الجولة الرابعة من الدوري المصري.
وتنطلق مباريات الجولة الرابعة يوم السبت وتختتم مساء الإثنين.
وتأتي مباريات الجولة الرابعة كالآتي:
السبت 30 نوفمبر
حرس الحدود × زد - 5 مساء - استاد القاهرة
سيراميكا كليوباترا × مودرن سبورت - 5 مساء - استاد المقاولون العرب
الاتحاد × طلائع الجيش - 8 مساء - استاد الإسكندرية
الأحد 1 ديسمبر
البنك الأهلي × الأهلي - 5 مساء - استاد القاهرة
سموحة × الجونة - 8 مساء - استاد الإسكندرية
إنبي × الإسماعيلي - 8 مساء - استاد المقاولون العرب
الإثنين 2 ديسمبر
المصري × بيراميدز - 5 مساء - استاد السويس الجديد
غزل المحلة × الزمالك - 8 مساء - استاد غزل المحلة
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