تشكيل مصر للشباب – عمرو بيبو وزعلوك يقودان الهجوم في مواجهة تونس

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 - 17:14

كتب : FilGoal

أحمد خالد كباكا - منتخب مصر للشباب - ليبيا

أعلن روجيرو ميكالي مدرب منتخب مصر للشباب تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد تونس.

ويلتقي منتخب مصر مع تونس بعد قليل على ملعب هيئة قناة السويس في الجولة الأخيرة من بطولة شمال إفريقيا للشباب والمؤهلة لكأس أمم إفريقيا تحت 20 عاما.

ويشهد التشكيل تواجد أحمد شرف في الخط الأمامي كأساسي بدلا من عمر خضر، بجوار الثنائي عمرو خالد بيبو ومحمد زعلوك.

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وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: عبد المنعم تامر.

الدفاع: سيف الدين عصام – عبد الله بوستنجي – أحمد عابدين – محمود لبيب.

الوسط: أحمد كباكا – محمد سمير – مروان محمود.

الهجوم: أحمد شرف – عمر خالد بيبو – محمد زعلوك.

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ويحتاج منتخب مصر للفوز فقط من أجل التأهل للبطولة الإفريقية.

بينما يكفي نسور قرطاج التعادل أمام الفراعنة للتأهل رفقة المغرب.

إذ يتأهل أول وثاني بطولة شمال إفريقيا إلى نهائيات أمم إفريقيا 2025.

وفي حالة خسارة أو تعادل مصر أمام تونس، تظل هناك حالة واحدة فقط لمشاركة المنتخب في بطولة أمم إفريقيا وهي استضافة نسخة أمم إفريقيا تحت 20 عاما في العام المقبل.

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