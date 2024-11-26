فان دايك: لا أحتاج لدوافع الانتقام حتى أكون مستعدا لـ ريال مدريد

لا يحتاج فيرجيل فان دايك قائد ليفربول لدوافع انتقامية من أجل دخول مواجهة ريال مدريد المرتقبة في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

ويحل ريال مدريد ضيفا على ليفربول ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا بملعب أنفيلد.

وقال فان دايك في تصريحات نشرتها منصة ريليفو: "بصراحة لا أحتاج إلى دوافع الانتقام حتى أكون مستعدا لمواجهة ريال مدريد، لم أهزمهم أبدا خلال 4 مباريات، هذا الرقم مخيب للآمال".

وأضاف "ستكون مباراة كبيرة في دوري أبطال أوروبا. صدام قوي ينتظره المشجع المحايد".

وأتم الهولندي "نريد أن نسيطر ونحقق الفوز، لذلك يتعين علينا العودة والاستعداد بقوة لهذه المباراة".

ويدخل ليفربول المباراة وهو على القمة بالعلامة الكاملة، 12 نقطة من 4 مباريات.

بينما يحتل ريال مدريد المركز الـ18 برصيد 6 نقاط، من فوزين وخسارتين.

النادي الملكي يهيمن بقوة على مواجهات الفريقين في السنوات الـ10 الأخيرة، إذ فاز في 7 مباريات من أصل 8، بينهم نهائي دوري الأبطال مرتين.

كما أن ريال مدريد لم يخسر من ليفربول طوال هذه المدة، فقد تعادلا سلبيا في المباراة الثامنة.

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