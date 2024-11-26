تشكيل بيراميدز - ماييلي يقود الهجوم ضد ساجرادا وتواجد لاشين أساسيا

أعلن الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيل مباراة ساجرادا الأنجولي في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في أولى جولات دور المجموعات بـ دوري أبطال إفريقيا.

ويشارك فيستون ماييلي بشكل أساسي في خط هجوم بيراميدز.

ويبدأ مهند لاشين المباراة، بينما يجلس وليد الكرتي على مقاعد البدلاء.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - محمود مرعي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - أحمد عاطف - إبراهيم عادل - رمضان صبحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: