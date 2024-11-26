تشكيل بيراميدز - ماييلي يقود الهجوم ضد ساجرادا وتواجد لاشين أساسيا
الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 - 17:02
كتب : بسام أبوبكر
أعلن الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيل مباراة ساجرادا الأنجولي في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في أولى جولات دور المجموعات بـ دوري أبطال إفريقيا.
ويشارك فيستون ماييلي بشكل أساسي في خط هجوم بيراميدز.
ويبدأ مهند لاشين المباراة، بينما يجلس وليد الكرتي على مقاعد البدلاء.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: علي جبر - محمود مرعي - محمد الشيبي - محمد حمدي
خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - أحمد عاطف - إبراهيم عادل - رمضان صبحي
خط الهجوم: فيستون ماييلي
ويتواجد على مقاعد البدلاء:
شريف إكرامي - طارق علاء - كريم حافظ - أحمد توفيق - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - مروان حمدي - دودو الجباس
ويتواجد بيراميدز في المجموعة الرابعة التي تضم كل من:
الترجي التونسي - ساجرادا الأنجولي - دجوليبا المالي.
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