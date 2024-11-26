تشكيل الأهلي - عودة ياسر إبراهيم ومشاركة عبد الفتاح كظهير أيمن ضد استاد أبيدجان
الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 - 16:55
كتب : أحمد الخولي
أعلن مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه استاد أبيدجان.
ويلاقي الأهلي خصمه استاد أبيدجان بعد قليل في أولى جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وعاد ياسر إبراهيم إلى التشكيل الأساسي بعد مباراة العين في كأسكأس إنتركونتينينتال.
ويجلس إمام عاشور على مقاعد البدلاء، بينما يبدأ محمد مجدي من المباراة منذ بدايتها.
ويلعب خالد عبد الفتاح في مركزه الأساسي كظهير أيمن.
جاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: خالد عبدالفتاح - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - يحيى عطية الله.
خط الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - محمد مجدي أفشة.
خط الهجوم: حسين الشحات - طاهر محمد - محمود كهربا.
ويجلس على دكة البدلاء:
عمر كمال وبيرسي تاو ورضا سليم وعمرو السولية وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى شوبير وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.
ويتواجد مع الأهلي في المجموعة كل من:
شباب بلوزداد الجزائري - أورلاندو الجنوب إفريقي - استاد أبيدجان الإيفواري.
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