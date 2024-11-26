إلى ألمانيا.. تفاصيل وموعد نهائي بطولة ريد بُل هاتريك EAFC 2025

ينطلق نهائي بطولة ريد بُل هاتريك الجمعة 13 ديسمبر في مول العرب.

الفائز سيتأهل ليلاقي فريق ريد بُل لايزبج في ألمانيا.

ويتكون كل فريق من 3 أفراد وتلعب البطولة في لعبة EAFC 25 نسخة البلايستيشن 5.

تتكون البطولة من مرحلتين:

المرحلة الأولى: التصفيات المحلية بمحافظات مصر المختلفة: القاهرة، الأسكندرية، الدقهلية، الزقازيق، طنطا، المنيا، سوهاج وأسيوط.

المرحلة الثانية: تصفيات الجامعات المشاركة في البطولة وهم: جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة حلوان، جامعة أسيوط،، جامعة طنطا، جامعة المنصورة،، جامعة الدلتا، جامعة 6 أكتوبر، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، جامعة الإسكندرية، الجامعة البريطانية.

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