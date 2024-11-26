إلى ألمانيا.. تفاصيل وموعد نهائي بطولة ريد بُل هاتريك EAFC 2025
الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 - 16:46
كتب : FilGoal
ينطلق نهائي بطولة ريد بُل هاتريك الجمعة 13 ديسمبر في مول العرب.
الفائز سيتأهل ليلاقي فريق ريد بُل لايزبج في ألمانيا.
ويتكون كل فريق من 3 أفراد وتلعب البطولة في لعبة EAFC 25 نسخة البلايستيشن 5.
تتكون البطولة من مرحلتين:
المرحلة الأولى: التصفيات المحلية بمحافظات مصر المختلفة: القاهرة، الأسكندرية، الدقهلية، الزقازيق، طنطا، المنيا، سوهاج وأسيوط.
المرحلة الثانية: تصفيات الجامعات المشاركة في البطولة وهم: جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة حلوان، جامعة أسيوط،، جامعة طنطا، جامعة المنصورة،، جامعة الدلتا، جامعة 6 أكتوبر، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، جامعة الإسكندرية، الجامعة البريطانية.
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