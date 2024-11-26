الكونفدرالية - الزمالك بالطاقم الأساسي ضد بلاك بولز

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 - 16:40

كتب : FilGoal

الزمالك

أسفر الاجتماع الفني لمواجهة الزمالك ضد بلاك بولز الموزمبيقي عن الاتفاق على زي الفريقين.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه بلاك بولز الموزمبيقي في أولى مباريات دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.

وتم الاتفاق على ارتداء فريق الزمالك زيه التقليدي وهو القميص الأبيض والشورت الأبيض، وسيرتدي حارس المرمى زيه الكامل باللون الأسود.

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وفي المقابل سيرتدي فريق بلاك بولز زيه باللون الأزرق بالكامل، وسيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأخضر الكامل.

وحضر الاجتماع الفني من الزمالك عمرو أبو العز المدير الإداري وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة، بجانب مسؤولي نادي بلاك بولز، بالإضافة إلى طاقم التحكيم الجيبوتي الذي سيدير اللقاء.

وتقام المباراة على استاد القاهرة وتنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

ويقع الزمالك في المجموعة الرابعة بجانب كل من المصري وإنييمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي.

ويحمل الزمالك لقب الكونفدرالية الإفريقية من الموسم الماضي بعد الفوز في النهائي على نهضة بركان المغربي.

الزمالك بلاك بولز الكونفدرالية
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