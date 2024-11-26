مؤتمر جوميز: على رئيس أحد عدم الحديث عن ميشالاك ويركز في فريقه.. وأريد ضم إيجاريا

طالب جوزيه جوميز المدير الفني لـ الزمالك محمد الجهني رئيس نادي أحد السعودي بعدم الحديث عن كونراد ميشالاك لاعب الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه بلاك بولز الموزمبيقي في أولى مباريات دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية الأربعاء المقبل.

وقال المدرب البرتغالي خلال المؤتمر الصحفي: "تصريحات رئيس نادي أحد عن ميشالاك؟ يجب ألا يتحدث عن أي لاعب في فريقي ويحترم مجهودنا وما نفعله مع ميشالاك والفريق بأكمله، على كل شخص أن يركز في أمور فريقه".

وأضاف "مباراة بلاك بولز صعبة للغاية، المنافس قوي من الناحية البدنية، ويمتلك أجنحة يتسمون بالسرعة، ولديهم مهاجم يتمتع بالمهارة، ويستطيع بلاك بولز استغلال الكرات الثابتة".

وأكمل "لا بد أن نقوم بدورنا من أجل تحقيق الفوز والظهور بأفضل مستوى لنا، حزين لعدم حضور المشجعين للمباراة، سنلعب للانتصار من أجلهم وتحقيق بداية قوية في البطولة".

وواصل "أحترم جميع المنافسين وأي فريق أواجهه كأنني ألعب ضد ريال مدريد أو برشلونة أو بايرن ميونيخ، من الممكن أن أغير طريقة اللعب لكن الأهم هو التركيز".

وتابع "الفريق الأقل حظوظا قبل المباراة من الممكن أن يحقق مفاجأة إذا لم تحترمه بالشكل المناسب، ونحن نمثل أحد أكبر الأندية في إفريقيا ولدينا تاريخ وعلينا أن نلعب بقوة وطاقة".

وعن طلبه التعاقد مع أوفي إيجاريا قال: "هو لاعب كبير وأرغب في ضمه منذ فترة وأتمنى أن يكون معنا في يناير المقبل وأتوقع أن يحبه الجمهور إذا لعب مباريات مع الفريق".

وشدد "حين لا تسير الأمور بشكل جيد نسأل عن اللاعبين الغائبين أمثال عمر فرج وسيف الجزيري، أنا لست راضيا عن الأداء مؤخرا، ولكن أعد بلعب المباراة المقبلة بالطابع الهجومي المميز".

وواصل "الأمر لا يتوقف على هوية المهاجم، وإيرلينج هالاند قد يهدر فرصا في المباريات، والمشكلة أكبر من الأسماء ولكنها تتعلق بصناعة الفرص للتسجيل".

وأوضح "لا يمكنني الحديث عن موقف ناصر ماهر وإصابته لأن ذلك يخص خطة الفريق".

وأكد "علاقتي رائعة مع إدارة النادي، وأرتبط بعقد ممتد مع الزمالك لنهاية الموسم، ولدينا الوقت للحديث عن الأمور الأخرى وقتما ترى الإدارة أن الوقت مناسب".

وأنهى حديثه قائلا: "إذا أصر المدرب دائما على لعب كل مباراة بنفس الشكل بغض النظر عن خصائص الفريق المتاح له فسيواجه العديد من المشاكل، وأحاول توفيق خطتنا غدا بما يتماشى مع اللاعبين المتاحين".

وتقام المباراة على استاد القاهرة وتنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

ويقع الزمالك في المجموعة الرابعة بجانب كل من المصري وإنييمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي.

ويحمل الزمالك لقب الكونفدرالية الإفريقية من الموسم الماضي بعد الفوز في النهائي على نهضة بركان المغربي.