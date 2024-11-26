ليفربول يستعيد نجمه قبل مواجهة ريال مدريد

استعاد ليفربول نجمه ترينت ألكسندر أرنولد قبل مواجهة ريال مدريد المرتقبة في دوري أبطال أوروبا.

ويحل ريال مدريد ضيفا على ليفربول في خامس جولات مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وشهد يوم الثلاثاء مشاركة ترينت في التدريبات الجماعية لليفربول، مما يعني جاهزيته للمشاركة ضد الفريق الملكي.

كما شهد المران مشاركة الإيطالي فيديريكو كييزا الذي تدرب فرديا في البداية، قبل الالتحاق بزملائه في التدريب الجماعي.

وغاب الثلاثي أليسون بيكر وديوجو جوتا وكوستاس تسيميكاس عن المران.

فقد ذكرت جريدة ذا تايمز أن كوستاس تسيميكاس مدافع ليفربول سيغيب لفترة بعد إصابته.

وأوضح التقرير أن اللاعب اليوناني أصيب في الكاحل أثناء تدريبات ليفربول.

وأضاف التقرير أن تسيميكاس سيغيب عن الملاعب لعدة أيام.

وبذلك تأكد غياب الظهير الأيسر لليفربول أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

كما تحوم الشكوك حول مشاركته أمام مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي الأحد المقبل.

وكان اللاعب قد غاب عن فوز ليفربول على ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي يوم السبت.

كوستاس تسيميكاس تنافس مع آندي روبرتسون على مركز الظهير الأيسر طوال الموسم، إذ شارك في 11 مباراة هذا الموسم تحت قيادة المدرب الجديد أرني سلوت.

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