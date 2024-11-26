قائمة برشلونة – استدعاء أول لـ جارسيا بعد الإيقاف واستمرار غياب لامين ضد بريست

أعلن هانز فليك المدير الفني لـ برشلونة قائمة الفريق المستدعاه لمباراة ستاد بريست.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه بريست في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الخامسة من منافسات دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء.

واستدعى المدرب الألماني إريك جارسيا للمرة الأولى بعد تعرضه للطرد والإيقاف في مباراة موناكو.

ويستمر غياب لامين يامال عن الفريق بسبب الإصابة.

وانضم للمرة الأولى جوييرمو فيرنانديز لاعب الوسط لقائمة الفريق في مباراة بدوري أبطال أوروبا.

ويعد فيرنانديز ثاني أصغر لاعب في التاريخ يشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا للشباب في عمر الـ15 و3 أشهر ويوم واحد فقط.

ويبلغ فيرنانديز الآن من العمر 16 عاما.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: إنياكي بينيا – فويتشيك تشيزني – دييجو كوتشين

خط الدفاع: باو كوبارسي – أليخاندرو بالدي – إنييجو مارتينيز – جول كوندي – إريك جارسيا – هيكتور فورت – جيرارد مارتين – سيرجي دومينجيز – أندريس كوينكا

خط الوسط: جافي – بيدري – بابلو توري – فيرمين لوبيز – مارك كاسادو – داني أولمو – فرينكي دي يونج – جوييرمو فيرنانديز

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا – باو فيكتور

ويحتل بريست المركز الرابع في جدول ترتيب دوري الأبطال برصيد 10 نقاط من 3 فوز وتعادل، فيما يليه برشلونة في المركز السادس بـ9 نقاط من 3 فوز وهزيمة أمام موناكو الفرنسي.