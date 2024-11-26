سكاي: مرموش على رادار مانشستر يونايتد

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 - 14:26

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فرانكفورت ضد فولفسبورج

ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن نادي مانشستر يونايتد يراقب عمر مرموش نجم منتخب مصر وآيتراخت فرانكفورت تمهيدا لضمه.

لفت عمر مرموش الأنظار بشدة هذا الموسم بعد تألقه اللافت في الدوري الألماني.

وأوضح التقرير أن مرموش على رادار مانشستر يونايتد ضمن قائمة مختصرة يرغب روبن أموريم المدير الفني الجديد في ضم أحدهم.

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القائمة المختصرة تضم مرموش والفرنسي راندال كولو مواني مهاجم باريس سان جيرمان والنيجيري فيكتور بونيفيس هداف باير ليفركوزن ومواطنه فيكتور أوسيمين نجم نابولي المعار إلى فنربخشة.

ولفت التقرير إلى أن ضم مرموش قد يكلف الشياطين الحمر من 50 إلى 60 مليون يورو.

ويمتد عقد النجم المصري مع فرانكفورت حتى صيف 2027.

وأصبح مرموش ثاني لاعب هذا الموسم يسجل 10 أهداف ويصنع 10 أهداف بعد محمد صلاح فقط في الدوريات الخمس الكبرى.

قبل فترة التوقف الدولي الأخيرة، سجل صلاح 10 وصنع 10، فيما سجل مرموش 14 وصنع 10 في جميع المسابقات هذا الموسم.

كما بات أول لاعب يسجل 3 أهداف من كرات ثابتة في 3 مباريات متتالية بالدوريات الخمس الكبرى في جميع المسابقات.

فقد سجل ضد بوخوم في الدوري الألماني ثم سلافيا براج التشيكي في الدوري الأوروبي، وضد شتوتجارت في الدوري الألماني.

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