مهاجم فرانكفورت السابق: سعر مرموش قد يصل إلى 100 مليون يورو

يؤمن ألكسندر ماير مهاجم آينتراخت فرانكفورت السابق ومدرب فريق الناشئين بالنادي حاليا أن ناديه عليه عدم التفريط في نجمه عمر مرموش إلا بمبلغ مالي ضخم.

لفت عمر مرموش الأنظار بشدة هذا الموسم بعد تألقه اللافت في الدوري الألماني.

وقال ماير في تصريحات نشرها موقع SGE4EVER: "عمر مرموش يتمتع ببداية رائعة هذا الموسم، وشراسة مذهلة على المرمى، وينهي الهجمات بشكل رائع".

وأضاف "إنه واثق من نفسه للغاية أمام المرمى، ويحتاج إلى فرص قليلة من أجل التسجيل ولا يمكن إيقافه في مواقف واحد لواحد. إذا تم إيقافه، فإنه سيسجل الركلات الحرة بنفسه. لديه الكثير من الأشياء القوية للغاية. من غير المعتاد أن يتمتع المهاجم بالعديد من المهارات".

وأكمل "تتويجي بجائزة هداف الدوري الألماني برصيد 19 هدفا من قبل؟ لا شك أن مرموش سيحطم هذا الرقم، لقد سجل 11 هدفا بالفعل، لذلك أتوقع أنه سيحطم رقمي. سيكون من الرائع أن يتوج بجائزة الهداف إذا سجل الكثير من الأهداف".

ويأتي مرموش في المركز الثاني بترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 11 هدفا وبفارق 3 أهداف عن هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ المتصدر.

وتابع "سيكون من الرائع أن نتمكن من الاحتفاظ بمرموش وهوجو إيكيتيكي على المدى الطويل، لكن سيكون من الصعب مواكبة الأندية الكبرى ماليا".

وواصل "سعر مرموش؟ كمشجع، أود أن أقول 200 مليون يورو، إما عدم الرحيل أو حصول النادي على الكثير من المال".

ويرى أن "السعر الواقعي هذه الأيام ربما يتراوح بين 60 و100 مليون يورو".

وأصبح مرموش ثاني لاعب هذا الموسم يسجل 10 أهداف ويصنع 10 أهداف بعد محمد صلاح فقط في الدوريات الخمس الكبرى.

قبل فترة التوقف الدولي الأخيرة، سجل صلاح 10 وصنع 10، فيما سجل مرموش 14 وصنع 10 في جميع المسابقات هذا الموسم.

كما بات أول لاعب يسجل 3 أهداف من كرات ثابتة في 3 مباريات متتالية بالدوريات الخمس الكبرى في جميع المسابقات.

فقد سجل ضد بوخوم في الدوري الألماني ثم سلافيا براج التشيكي في الدوري الأوروبي، وضد شتوتجارت في الدوري الألماني.