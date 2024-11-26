كورتوا: علينا مراقبة محمد صلاح عن كثب

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 - 13:30

كتب : FilGoal

ليفربول - ريال مدريد - كورتوا

أوضح تيبو كورتوا حارس ريال مدريد أن فريقه سيحاول إيقاف خطورة محمد صلاح نجم ليفربول في المباراة المرتقبة التي تجمع الفريقين يوم الأربعاء.

ويحل ريال مدريد ضيفا على ليفربول في خامس جولات مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد.

وقال كورتوا لمنصة ريال مدريد بلاي: "محمد صلاح لاعب مميز. إنه يصنع الفارق في ليفربول".

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وأضاف "صلاح لاعب جيد جدا وسيتعين علينا مراقبته عن كثب".

وقضى كورتوا نصف موسم كزميل للدولي المصري في صفوف تشيلسي عام 2014.

ويتألق صلاح مع ليفربول في الموسم الجاري، إذ سجل 12 هدفًا وصنع 10 في 18 مباراة فقط حتى الآن هذا الموسم.

فيما عاد كورتوا للمشاركة مع فريقه أمام ليجانيس في الدوري الإسباني بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته لعدة مباريات مؤخرا.

ومن المؤكد أن يحرس كورتوا عرين ريال مدريد في مباراته المرتقبة ضد ليفربول بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وكان كورتوا قد تسبب في تتويج فريقه بلقب دوري الأبطال 2021-2022 ضد ليفربول بتألقه اللافت في المباراة النهائية.

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