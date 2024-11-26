موندو ديبورتيفو: اجتماع بين برشلونة ووكيل بيدري لتجديد عقده.. وبند محل خلاف

يجتمع نادي برشلونة بوكيل بيدري لاعب الفريق اليوم الثلاثاء للإسراع في عملية تجديد عقده.

وحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن النادي الكتالوني متمثلا في ديكو مديره الرياضي سيجتمع مع وكيل بيدري لتجديد العقد سريعا.

وكشفت الصحيفة عن نقطة فاصلة محل خلاف بين الطرفين وهي مدة العقد.

وأفادت الصحيفة أن مدة العقد حتى 2029 أو 2030 هي ما تبطئ الأمور حتى الآن، لكن تم الاتفاق على جميع البنود الأخرى.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 22 عاما في صيف 2026.

وشارك لاعب الوسط الإسباني في 18 مباراة مع برشلونة خلال الموسم الجاري وتمكن في تسجيل 3 أهداف وصناعة هدفين.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه بريست في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الخامسة من منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويحتل بريست المركز الرابع في جدول ترتيب دوري الأبطال برصيد 10 نقاط من 3 فوز وتعادل، فيما يليه برشلونة في المركز السادس بـ9 نقاط من 3 فوز وهزيمة أمام موناكو الفرنسي.