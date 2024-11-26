انتقل من الأهلي إلى الزمالك وبدأ كظهير أيمن.. قصة محمد حمد نجم منتخب الناشئين

تألق محمد حمد لاعب الزمالك ومنتخب مصر للناشئين في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية.

وكشفت ماجدة رجب والدة اللاعب لـ FilGoal.com عن قصته في كرة قدم وكيف انتقل من الأهلي إلى الزمالك وبدايته في مركز الظهير الأيمن.

وقالت: "بدأ محمد حمد في نادي التربية والتعليم في الجيزة، ثم ذهب إلى الأهلي عن طريق مدربه".

وأضافت "حمد كان في الأهلي لمدة 4 أشهر تحت قيادة تامر بجاتو، ثم رحل وأتى هشام جعفر وطلب من حمد الاختبار مرة أخرى ونجح وانضم للقطاع".

وواصلت "هشام جعفر أخبر محمد أن لديه أكثر من لاعب يشبهه في طريقة اللعب بعدما شاهده في التدريبات والتقسيمات وبالتالي رحل نجلي".

وتابعت "أراد نجلي الانضمام إلى الزمالك، ونجح في الاختبارات وطلب أحمد رزق المدير الفني وقتها إحضار بعض الأوراق لإكمال انضمامه، لكن أحد الأشخاص في النادي قال لي إن المدير الفني لا يريده، وبالتالي رحل نجلي عن الزمالك".

وأوضحت "عاد المدير الفني ليسأل عن نجلي وحدث تواصل بيننا عن طريق أحد اللاعبين زملاء حمد في الفريق وتم قيده، إذ كان قريبا من الانضمام إلى المقاولون العرب، لكن انضم للزمالك وشارك بشكل أساسي".

وأكملت "لعب محمد حمد في البداية في مركز الظهير الأيمن، ثم شارك في نصف الملعب والآن جناح أيسر".

وأنهت حديثها قائلة: "أشكر أحمد رزق لأن الفضل الأول يعود له بعد الله، أثر وطور كثيرا في مستوى حمد الشخصي والفني، الجميع في نادي الزمالك يساعدون ويقفون بجانب حمد".

وتوج منتخب مصر للناشئين ببطولة شمال إفريقيا المؤهلة إلى كأس الأمم بعد الفوز على منافسه ليبيبا بسبعة أهداف مقابل هدف.

وسجل أهداف الفراعنة كل من بلال عطية (3)، ومحمد حمد (2)، وحمزة عبد الكريم (2)

بينما أحرز منذر القماطي هدف ليبيا الوحيد.

جاء ذلك بعد بداية البطولة بخسارة كبيرة أمام المغرب 5-1، ولكن بعدها تغلب منتخب مصر على تونس والجزائر قبل الفوز على ليبيا.

وللمرة الرابعة يشارك منتخب مصر للناشئين في كأس أمم إفريقيا والمرة الأولى منذ عام 2011.

وتوج الفراعنة بالبطولة في عام 1997.

وللمرة الثانية يتوج منتخب مصر ببطولة شمال إفريقيا، إذ تصدر عام 2014 التي أقيمت في المغرب.

وأتى الترتيب النهائي للمجموعة كالتالي:

مصر 9 نقاط

المغرب 8 نقاط

تونس 7 نقاط

الجزائر 4 نقاط

ليبيا دون نقاط.