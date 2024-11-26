تايمز: مدافع ليفربول يغيب أمام ريال مدريد

ذكرت جريدة ذا تايمز أن كوستاس تسيميكاس مدافع ليفربول سيغيب لفترة بعد إصابته.

وأوضح التقرير أن اللاعب اليوناني أصيب في الكاحل أثناء تدريبات ليفربول.

وأضاف التقرير أن تسيميكاس سيغيب عن الملاعب لعدة أيام.

وبذلك تأكد غياب الظهير الأيسر لليفربول أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

كما تحوم الشكوك حول مشاركته أمام مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي الأحد المقبل.

وكان اللاعب قد غاب عن فوز ليفربول على ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي يوم السبت.

كوستاس تسيميكاس تنافس مع آندي روبرتسون على مركز الظهير الأيسر طوال الموسم، إذ شارك في 11 مباراة هذا الموسم تحت قيادة المدرب الجديد أرني سلوت.

ويفتقد ليفربول العديد من النجوم بسبب الإصابات، وهم أليسون بيكر وترينت ألكسندر أرنولد وديوجو جوتا وفيديريكو كييزا.

فيما عاد هارفي إليوت إلى الظهور في قائمة الفريق خلال مباراة ساوثامبتون.

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