كورتوا: قد أتجه للتدريب بعد الاعتزال

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 - 11:58

كتب : FilGoal

ليفربول - ريال مدريد - كورتوا

يدرس البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد دخول مجال التدريب عقب نهاية مشواره مع كرة القدم.

ويبلغ كورتوا من العمر 32 عاما، ويقدم أفضل مستوياته مع ريال مدريد في السنوات الأخيرة.

وقال كورتوا في تصريحات مصورة: "أين أرى نفسي بعد 10 سنوات؟ سأكون لاعبا معتزلا يشعر بالكثير من الندم".

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وأضاف "أتمنى أن يرتبط اسمي بريال مدريد بشكل ما. ربما كمدرب في أكاديمية الشباب أو شيء يتعلق بحراسة المرمى. أعشق ذلك".

وعاد كورتوا للمشاركة مع فريقه أمام ليجانيس في الدوري الإسباني بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته لعدة مباريات مؤخرا.

ومن المؤكد أن يحرس كورتوا عرين ريال مدريد في مباراته المرتقبة ضد ليفربول بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وكان كورتوا قد تسبب في تتويج فريقه بلقب دوري الأبطال 2021-2022 ضد ليفربول بتألقه اللافت في المباراة النهائية.

تيبو كورتوا ريال مدريد
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