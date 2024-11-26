رونالدو: أهدافي ترجمة للعمل الجماعي في النصر

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 - 11:44

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر ضد الغرافة

يؤمن البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر بأن الأهداف التي يسجلها ما هي إلا ترجمة للعمل الجماعي في الفريق.

وسجل رونالدو هدفين قاد بها فريقه النصر السعودي للفوز على الغرافة القطري 3-1 في مباراة أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الخامسة من الدور الأول لدوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال رونالدو في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "تركيزي هو خدمة الفريق وأهدافي ترجمة للعمل الجماعي، وأهديها لزملائي اللاعبين".

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وأضاف النجم البرتغالي "حضور الجماهير وإسعادها يُبقي شغفي عاليًا، وخاصة الأطفال".

وأكمل "يساندنا جمهور من مختلف الأعمار وسعيد جدًا بتسجيلي الأهداف وإسعادهم".

وعن مواجهة الغرافة القطري وسير المباراة قال رونالدو "كانت مباراة جيدة أمام فريق جيد يجيد الانتشار ويملك لاعبين مميزين، لكننا لعبنا بجودة عالية وهو ما ساعدنا على الفوز".

وأتم "صنعنا فرصًا في الشوط الأول وسجلنا في الشوط الثاني ثلاثة أهداف انتصرنا بها".

سجل كريستيانو رونالدو هدفين في المباراة وتكفل أنجيلو بالهدف الثالث، بينما أحرز خوسيلو هدف الغرافة الوحيد.

الفوز رفع رصيد النصر للنقطة 13 في المركز الثاني بجدول الترتيب، بينما توقف الغرافة عند النقطة 4 في المركز الثامن.

ووصل رونالدو للهدف رقم 913 خلال مسيرته مع جميع الفرق والمنتخب ليضاعف أرقامه كأفضل هداف في تاريخ كرة القدم.

وسيلعب النصر مباراته الأخيرة بالدور الأول ضد السد على ملعب الأول بارك، بينما يلتقي الغرافة مع الهلال.

كريستيانو رونالدو النصر الغرافة
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