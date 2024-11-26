المدرب الشخصي السابق لـ صلاح: يستطيع اللعب بعد سن الـ40.. والفارق بين فترة روما وليفربول

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 - 11:33

كتب : FilGoal

محمد صلاح

يرى خايمي بابون المدرب الشخصي السابق لـ محمد صلاح لاعب ليفربول أنه يستطيع اللعب لما بعد سن الـ40، وأيضا كشف عن الفارق بين فترته في روما وفريقه الحالي.

وقال بابون عبر قناة الحياة: "عملت مع صلاح أثناء فترته في روما على المستوى البدني والفني، هو يهتم بالتفاصيل ولذلك عملت معه على طريقة إنهاء الفرص والهدوء قبل تسلم الكرة".

وأضاف "عملت معه أيضا على استخدام قدمه اليمنى وكان جيدا على المستوى الانضباطي، كان يسعى دائما إلى الاجتهاد والتطور من نفسه، هذا أصبح واضحا للجميع وأرقامه تتحدث عن ذلك".

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وكشف "الفارق بين صلاح في روما وليفربول؟ الآن هو يبدو هادئ أكثر مما كان في روما، الدوري الإنجليزي يختلف عن الإيطالي في توقيت التحرك بدون الكرة، وهذا يساعده كثيرا للتسجيل".

وأكمل "صلاح نضج للغاية في تسلم الكرة، وذلك على سبيل المثال في مباراة ساوثامبتون بالرغم من الضغط الذي كان عليه بسبب التأخر في النتيجة".

وأنهى حديثه قائلا: "أعتقد أن صلاح يستطيع اللعب حتى سن الـ40 أو أكثر بقليل، هو يهتم بدنيا بجسده كثيرا، لكن هذا القرار يتوقف فقط على اللاعب".

وتعملق صلاح أمام ساوثامبتون وقاد ليفربول لفوز مثير بنتيجة 3-2 ضمن الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

وسجل النجم المصري الهدفين الثاني والثالث لفريقه الذي وسع الفارق في صدارة الدوري مع مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه إلى 8 نقاط.

ووصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم إلى 12 هدفا، بينما صنع 10.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 367 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 223 هدفا وصنع 97 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي الدوري الإيطالي
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