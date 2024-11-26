مواعيد مباريات الثلاثاء 26 نوفمبر.. مصر للشباب ضد تونس والأهلي وبيراميدز ومواجهات أوروبية

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 - 10:59

كتب : FilGoal

منتخب مصر للشباب

يلاقي منتخب مصر للشباب منافسه تونس في ختام بطولة شمال إفريقيا المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2025.

ولا يوجد بديل عن الفوز من أجل ضمان التأهل إلى كأس أمم إفريقيا.

وإفريقيا، يلعب الأهلي وبيراميدز في افتتاح دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا

بطولة شمال إفريقيا للشباب

مصر × تونس.. تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء على قناة أون تايم سبورتس 1.

الجزائر × ليبيا.. تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء على قناة أون تايم سبورتس 2.

دوري أبطال إفريقيا

الأهلي × استاد أبيدجان.. تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء على قناة بي إن سبورتس 2.

بيراميدز × ساجرادا إسبرانسا.. تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء على قناة بي إن سبورتس 5.

دوري أبطال أوروبا

برشلونة × ستاد بريست.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 3.

بايرن ميونيخ × باريس سان جيرمان.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 1.

إنتر × لايبزيج.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 6.

مانشستر سيتي × فينورد.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 4.

سلوفان براتيسلافا × ميلان.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء على قناة بي إن سبورتس 3.

سبورتنج لشبونة × أرسنال.. تقام المباراة الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 5.

مصر للشباب تونس الأهلي بيراميدز دوري أبطال أوروبا دوري أبطال إفريقيا
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