سراج: نادي القرن؟ لولا الأهلي لتحولت بطولات الزمالك الـ 9 إلى 6

عاد محمد سراج عضو مجلس إدارة الأهلي بالذاكرة لرحلة الأهلي مع دوري أبطال إفريقيا تحت قيادة مجلس إدارة محمود الخطيب، بدءا من الخسارة الشهيرة أمام صنداونز في 2019.

وقال سراج في تصريحاته لقناة الأهلي: "حين تم انتخابنا في قائمة محمود الخطيب لم تكن بطولة دوري أبطال إفريقيا هدفنا الوحيد، ولكن كنا نملك برنامجا شاملا يتضمن تطوير كل المجالات.

وعن الخسارة أمام صنداونز الجنوب إفريقي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019 بخمسة أهداف قال: "هذه المباراة الوحيدة التي لم أشاهدها لانشغالي في إسبانيا، وبالطبع لا أريد إعادة مشاهدتها".

وكشف "غضب الجماهير كان طبيعيا ووصل إلينا ولكن يجب أن نحتويهم في ذلك الوقت. في أول اجتماع بعد هذه الخماسية وأدار الخطيب الأمور بهدوء ومنحنا جميعا الثقة كشباب داخل المجلس، ولم تتم إقالة المدرب (مارتن لاسارتي) بسببها، ولكنه لم يكن موفقا بعدها فرحل وأتى رينيه فايلر".

وواصل "حين تكررت الهزيمة 5-2 أمام صنداونز ظن البعض أن التغيير سيحدث ولكن حظي المدرب مارسيل كولر بالثقة وأكمل وفاز بالبطولات. نحن لا نحاسب بالقطعة في الأهلي".

وأوضح "فترة فايلر كانت مستقرة ولكن بعد ذلك صار الوضع لا يعجبه ولم يكن مزاجه جيدا. أي شخص يتمنى العمل في الأهلي ولا يمكننا فرض ذلك على أحد".

وأكمل "بيتسو موسيماني كان من المرشحين لخلافة فايلر ولكننا فوجئنا باختياره. موسيماني أضاف للأهلي وكذلك فايلر ولا أحب التقليل من مدرب عمل معنا، وأرى أن كولر أفضل مدرب أتى في هذه الفترة ومن الأفضل في تاريخ النادي".

وعن نهائي القرن أمام الزمالك عام 2020 قال: "كنت واثقا من الفوز ولم يكن هذا غرورا. كان الفريق في كامل تركيزه وكنا متقدمين كثيرا في بطولة الدوري".

أما عن لقب نادي القرن قال: "النادي الأهلي هو الأحق بهذا المسمى. لا نحب الرد كثيرا في هذه الأمور ولكن حين يصل الأمور للمسؤولين وتبدأ الاتهامات توجه، فهناك أجيال جديدة لم تعاصر هذه الأمور ويجب أن نحق الحق".

وواصل "أحترم الزمالك وهو المنافس التقليدي للأهلي وطالما أن منافسك قوي ومحترم وله شعبية وتاريخ فهذا يحفزك أكثر، ولكن بالمنطق والعقل، فإن البطولات الـ 9 التي فاز بها الزمالك شارك في ثلثهم بدلا من الأهلي".

وأوضح "هذا ليس تقليلا من الزمالك، وحين حقق هذه البطولات كان ذلك بمجهوده ولاعبيه وجماهيره، ولكن في البداية في بطولة عام 1986 كان الأهلي بطل الدوري والكأس في الموسم السابق، ولكن لأنه كان بطل كأس الكؤوس الإفريقية شارك فيها للحفاظ على اللقب، وبالتالي شارك الزمالك وصيف الدوري في دوري الأبطال".

وأكمل "الأمر ذاته تكرر بين الزمالك والمقاولون العرب، حيث شارك الزمالك في نسخة 1984، حيث كان المقاولون العرب بطل الدوري وشارك في كأس الكؤوس ليشارك الزمالك بدلا منه ولم يكن بطل الدوري أو الكأس".

وتابع "نفس الشيء حدث في نسخة 1996. الأهلي تعرض لظلم واضح في السوبر الإفريقي عام 1994، وإبراهيم حسن اعترض بشدة على الحكم فتعرض للإيقاف لمدة عام محليا وقاريا، فقرر صالح سليم عدم المشاركة قاريا في النسخة التالية فصدر قرار كاف بمنع الأهلي لمدة 3 أعوام بين 1995 و1997، وكان الأهلي بطل الدوري فيهم جميعا".

وواصل "شارك الزمالك في بطولة 1996 وفاز بها ثم فاز بالسوبر الإفريقي الذي ترتب عليها عام 1997. الأهلي "وشه حلو" على الزمالك ويفترض أن يرسلوا لنا خطاب شكر. لا أقلل من إنجازات الزمالك ولا أقول إننا كنا سنفوز بهذه البطولات لو شاركنا فيها، ولكن على الأقل الـ 9 كانت ستصبح 6".

وعن الصفقات المنتظرة قبل كأس العالم للأندية 2025 قال: "واثق من أن هناك صفقات ستتم لدعم الفريق قبل هذه البطولة وهذا دور قطاع الكرة. نحن كمجلس إدارة لا نتأخر في اعتماد المبالغ المالية اللازمة لذلك الأمر".