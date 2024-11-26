منسق منتخب الناشئين: هذا هو لامين يامال مصر.. وطلب من حسام حسن

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 - 04:10

كتب : FilGoal

منتخب مصر للناشئين

كشف محمد الصايغ المنسق الإعلامي لمنتخب مصر للناشئين عن اللاعبين الأقرب للاحتراف خارج مصر بعد بطولة شمال إفريقيا.

وقال الصايغ في تصريحاته للقناة الأولى عن اللاعبين الأقرب للاحتراف: "بلال عطية وحمزة عبد الكريم ثنائي الأهلي، ومحمد حمد لاعب الزمالك، وأنس رشدي لاعب إنبي وكريم جمعة لاعب زد".

وأضاف "عقليتهم مميزة ولا يبحثون عن المال بل عن الاحتراف والتطور ويضعوا محمد صلاح وعمر مرموش أمامهم. أهدافهم تتخطى الأهلي والزمالك مع احترامي لهما".

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وأوضح "الكل يرى محمد حمد باعتباره يمكنه أن يكون مثل لامين يامال مع إسبانيا ويشارك مع المنتخب الأول".

وتابع "حمد وبلال لديهما ثقة كبيرة للغاية ويمكنهما التواجد مع المنتخب الأول. لو حدث ذلك وتواجدا على مقاعد البدلاء سيشكل هذا فارقا كبيرا".

وواصل "لو فكر حسام حسن في دعم هؤلاء اللاعبين حتى بضمهم للمعسكرات فقط سيكون ذلك دعما معنويا كبيرا، ولو أخذ لاعبا واحدا فقط سيحفز بقية المجموعة".

وأتم "روي فيتوريا فعل الأمر ذاته مع منتخب 2003 حين ضم عمر فايد وإياد العسقلاني ومحمد حمدي لمعسكر المنتخب الأول".

وتوج منتخب مصر للناشئين ببطولة شمال إفريقيا المؤهلة إلى كأس الأمم بعد الفوز على منافسه ليبيبا بسبعة أهداف مقابل هدف.

وسجل أهداف الفراعنة كل من بلال عطية (3)، ومحمد حمد (2)، وحمزة عبد الكريم (2)

بينما أحرز منذر القماطي هدف ليبيا الوحيد.

جاء ذلك بعد بداية البطولة بخسارة كبيرة أمام المغرب 5-1، ولكن بعدها تغلب منتخب مصر على تونس والجزائر قبل الفوز على ليبيا.

وللمرة الرابعة يشارك منتخب مصر للناشئين في كأس أمم إفريقيا والمرة الأولى منذ عام 2011.

وتوج الفراعنة بالبطولة في عام 1997.

وللمرة الثانية يتوج منتخب مصر ببطولة شمال إفريقيا، إذ تصدر عام 2014 التي أقيمت في المغرب.

وحقق أحمد الكاس المدير الفني للمنتخب ما وعد به بعد الهزيمة من المغرب بخمسة أهداف مقابل هدف وصرح بأن فريقه لم يستسلم (طالع التفاصيل)

وأتى الترتيب النهائي للمجموعة كالتالي:

مصر 9 نقاط

المغرب 8 نقاط

تونس 7 نقاط

الجزائر 4 نقاط

ليبيا دون نقاط.

منتخب مصر للناشئين لامين يامال
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