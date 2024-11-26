نور أشرف لاعب منتخب الناشئين: التعليم يصنع الفارق مع اللاعب.. وهذا هو قدوتي

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 - 03:48

كتب : FilGoal

نور أشرف

كشف نور أشرف لاعب منتخب مصر للناشئين عن كواليس عودة الفراعنة عقب الخسارة الثقيلة أمام المغرب في بطولة شمال إفريقيا.

وقال أشرف في تصريحاته لقناة النهار: "مباراة تونس هي مباراة الحلم، وإن شاء الله ستكون سبب وصولنا إلى كأس العالم".

وأضاف "قدوتي في مصر محمد عبد المنعم، وعالميا فيرجيل فان دايك. عبد المنعم هو المدافع العصري الذي لم تعد مميزاته الأساسية القوة فقط، بل يجب أن يبدأ هو عملية الهجوم من الخلف".

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وتابع "أتمنى الاحتراف في الدوري الإنجليزي، وأشجع ليفربول لأنه يضم محمد صلاح".

وأوضح "الثقافة والتعليم يشكلان فارقا كبيرا مع اللاعب حتى في تصرفاته داخل الملعب مع بعض الكرات الصعبة".

وتوج منتخب مصر للناشئين ببطولة شمال إفريقيا المؤهلة إلى كأس الأمم بعد الفوز على منافسه ليبيبا بسبعة أهداف مقابل هدف.

وسجل أهداف الفراعنة كل من بلال عطية (3)، ومحمد حمد (2)، وحمزة عبد الكريم (2)

بينما أحرز منذر القماطي هدف ليبيا الوحيد.

جاء ذلك بعد بداية البطولة بخسارة كبيرة أمام المغرب 5-1، ولكن بعدها تغلب منتخب مصر على تونس والجزائر قبل الفوز على ليبيا.

وللمرة الرابعة يشارك منتخب مصر للناشئين في كأس أمم إفريقيا والمرة الأولى منذ عام 2011.

وتوج الفراعنة بالبطولة في عام 1997.

وللمرة الثانية يتوج منتخب مصر ببطولة شمال إفريقيا، إذ تصدر عام 2014 التي أقيمت في المغرب.

وحقق أحمد الكاس المدير الفني للمنتخب ما وعد به بعد الهزيمة من المغرب بخمسة أهداف مقابل هدف وصرح بأن فريقه لم يستسلم (طالع التفاصيل)

وأتى الترتيب النهائي للمجموعة كالتالي:

مصر 9 نقاط

المغرب 8 نقاط

تونس 7 نقاط

الجزائر 4 نقاط

ليبيا دون نقاط.

نور أشرف منتخب مصر للناشئين
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