أدهم فريد لاعب منتخب الناشين: هذا اختياري بين الأهلي والزمالك

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 - 03:44

كتب : FilGoal

أدهم فريد

كشف أدهم فريد لاعب منتخب مصر للناشئين عن أصعب مباراة من وجهة نظره في في بطولة شمال إفريقيا.

وقال فريد في تصريحاته لقناة النهار: "لا توجد مباراة سهلة في هذه البطولة، ولكن بعد مباراة المغرب كانت مباراة تونس هي الأصعب".

وأضاف "تلقينا هدفا مبكرا عكس سير المباراة، وكنا نستحق الفوز بنتيجة كبيرة أمامها وأمام الجزائر أيضا".

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وأوضح "نزول عبد العزيز الزغبي في تبديل غير مصر كلها. سجل هدف التعادل وصنعت له الهدف الثالث بعرضية".

وأكمل "سر عودتنا في النتيجة أمام الجزائر وتونس هو حديثنا المستمر لتجديد الدوافع بين الشوطين، لأننا نفكر في كأس العالم وليس أمم إفريقيا فقط".

وكشف "قدوتي في مصر هو إبراهيم حسن الذي شاهدته عبر يوتيوب بالطبع، وحاليا أحب مشاهدة علي فوزي ظهير إنبي".

وتابع "طموحي الأول هو اللعب للفريق الأول مبكرا مع إنبي، عمري الآن 16 عاما وأنا واثق في إمكانياتي وستأتيني عروض وسأتألق".

واختتم "العقلية ميزت محمد صلاح عن أي لاعب مصري آخر، والتركيز مع إنبي هو من سيأتي لي بعروض من الأهلي والزمالك. إن تلقيت عرضا من القطبين سأختار الأفضل وفقا لفرصتي".

وتوج منتخب مصر للناشئين ببطولة شمال إفريقيا المؤهلة إلى كأس الأمم بعد الفوز على منافسه ليبيبا بسبعة أهداف مقابل هدف.

وسجل أهداف الفراعنة كل من بلال عطية (3)، ومحمد حمد (2)، وحمزة عبد الكريم (2)

بينما أحرز منذر القماطي هدف ليبيا الوحيد.

جاء ذلك بعد بداية البطولة بخسارة كبيرة أمام المغرب 5-1، ولكن بعدها تغلب منتخب مصر على تونس والجزائر قبل الفوز على ليبيا.

وللمرة الرابعة يشارك منتخب مصر للناشئين في كأس أمم إفريقيا والمرة الأولى منذ عام 2011.

وتوج الفراعنة بالبطولة في عام 1997.

وللمرة الثانية يتوج منتخب مصر ببطولة شمال إفريقيا، إذ تصدر عام 2014 التي أقيمت في المغرب.

وحقق أحمد الكاس المدير الفني للمنتخب ما وعد به بعد الهزيمة من المغرب بخمسة أهداف مقابل هدف وصرح بأن فريقه لم يستسلم (طالع التفاصيل)

وأتى الترتيب النهائي للمجموعة كالتالي:

مصر 9 نقاط

المغرب 8 نقاط

تونس 7 نقاط

الجزائر 4 نقاط

ليبيا دون نقاط.

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