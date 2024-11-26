زياد أيوب لاعب منتخب الناشئين: قائد المنتخب سحب هواتفنا.. وكنا 7 من الأهلي ولكن

كشف زياد أيوب لاعب منتخب مصر للناشئين عن كواليس عودة الفراعنة عقب الخسارة الثقيلة أمام المغرب في بطولة شمال إفريقيا.

وقال أيوب في تصريحاته لقناة الأهلي: "لم يكن هناك فارق بين من يشارك ومن لا يبدأ. كلنا كنا نلعب بروح واحدة".

وأضاف "مباراة المغرب بدأناها بشكل جيد وكان يمكننا تسجيل هدف أو هدفين، ولكننا تلقينا هدفا في ختام الشوط الأول. بين الشوطين حاولت تحفيز اللاعبين".

وأوضح "كنا 7 لاعبين من الأهلي ولكن في المنتخب ننسى النادي ونتحد جميعا".

وتابع "بعد الخسارة صرنا أكثر اتحادا وتركيزا، وبلال عطية قائد المنتخب كان يسحب هواتف اللاعبين لمنع السهر".

وأكمل "نريد مواصلة الأداء بشكل جيد حتى نحقق حلمنا بالتأهل إلى كأس العالم من بطولة كأس أمم إفريقيا. نحتاج للإغلاق على أنفسنا ومواصلة معسكراتنا بجدية".

وكشف "مثلي الأعلى في مصر هو عماد متعب لأني مهاجم وكان المدرب علاء عبده يشبهني به. عالميا محمد صلاح ورونالدينيو".

وتوج منتخب مصر للناشئين ببطولة شمال إفريقيا المؤهلة إلى كأس الأمم بعد الفوز على منافسه ليبيبا بسبعة أهداف مقابل هدف.

وسجل أهداف الفراعنة كل من بلال عطية (3)، ومحمد حمد (2)، وحمزة عبد الكريم (2)

بينما أحرز منذر القماطي هدف ليبيا الوحيد.

جاء ذلك بعد بداية البطولة بخسارة كبيرة أمام المغرب 5-1، ولكن بعدها تغلب منتخب مصر على تونس والجزائر قبل الفوز على ليبيا.

وللمرة الرابعة يشارك منتخب مصر للناشئين في كأس أمم إفريقيا والمرة الأولى منذ عام 2011.

وتوج الفراعنة بالبطولة في عام 1997.

وللمرة الثانية يتوج منتخب مصر ببطولة شمال إفريقيا، إذ تصدر عام 2014 التي أقيمت في المغرب.

وحقق أحمد الكاس المدير الفني للمنتخب ما وعد به بعد الهزيمة من المغرب بخمسة أهداف مقابل هدف وصرح بأن فريقه لم يستسلم (طالع التفاصيل)

وأتى الترتيب النهائي للمجموعة كالتالي:

مصر 9 نقاط

المغرب 8 نقاط

تونس 7 نقاط

الجزائر 4 نقاط

ليبيا دون نقاط.