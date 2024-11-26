عمر العدوي لاعب منتخب الناشين: كنا خارج البطولة ولكن الأهلي علمنا اللعب لآخر دقيقة

أبدى عمر العدوي لاعب منتخب مصر للناشئين سعادته بالتتويج ببطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

وقال العدوي في تصريحاته لقناة الأهلي: "هذه كانت بطولتي الأولى مع المنتخب، لم أتواجد في بطولة شمال إفريقيا الودية في أبريل الماضي، وربما كنت لأنضم وأصاب وأبعد الله ذلك عني".

وأضاف "سعيد بالتواجد في البطولة الرسمية وأكرمني الله بالفوز بها".

وأوضح "كنا خارج البطولة حتى الدقيقة 80 أمام تونس، ولكن الأهلي علمنا اللعب حتى آخر دقيقة. كنت واثقا أن الله لن يضيع تعبنا".

وتابع "حضرنا كثيرا قبل البطولة وسعيد أن ذلك آتى ثماره".

وكشف "مثلي الأعلى محليا هجوم إمام عاشور ودفاع مروان عطية. أما عالميا فهو كيفن دي بروين".

وتوج منتخب مصر للناشئين ببطولة شمال إفريقيا المؤهلة إلى كأس الأمم بعد الفوز على منافسه ليبيبا بسبعة أهداف مقابل هدف.

وسجل أهداف الفراعنة كل من بلال عطية (3)، ومحمد حمد (2)، وحمزة عبد الكريم (2)

بينما أحرز منذر القماطي هدف ليبيا الوحيد.

جاء ذلك بعد بداية البطولة بخسارة كبيرة أمام المغرب 5-1، ولكن بعدها تغلب منتخب مصر على تونس والجزائر قبل الفوز على ليبيا.

وللمرة الرابعة يشارك منتخب مصر للناشئين في كأس أمم إفريقيا والمرة الأولى منذ عام 2011.

وتوج الفراعنة بالبطولة في عام 1997.

وللمرة الثانية يتوج منتخب مصر ببطولة شمال إفريقيا، إذ تصدر عام 2014 التي أقيمت في المغرب.

وحقق أحمد الكاس المدير الفني للمنتخب ما وعد به بعد الهزيمة من المغرب بخمسة أهداف مقابل هدف وصرح بأن فريقه لم يستسلم (طالع التفاصيل)

وأتى الترتيب النهائي للمجموعة كالتالي:

مصر 9 نقاط

المغرب 8 نقاط

تونس 7 نقاط

الجزائر 4 نقاط

ليبيا دون نقاط.