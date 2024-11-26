مهند الشامي لاعب منتخب الناشئين: أغلقنا على أنفسنا وهذا ما قلناه بعد الخماسية

كشف مهند الشامي لاعب منتخب مصر للناشئين عن كواليس عودة الفراعنة عقب الخسارة الثقيلة أمام المغرب في بطولة شمال إفريقيا.

وقال الشامي في تصريحاته لقناة الأهلي: "أغلقنا على أنفسنا وتحدثنا معا بصورة يومية وكنا نقول: لن نخرج من البطولة ونحن على قدر المسؤولية".

وأضاف "في الدقيقة 80 من مباراة الجزائر كنا خارج البطولة، ولكننا تمكننا من مواصلة القتال".

وتوج منتخب مصر للناشئين ببطولة شمال إفريقيا المؤهلة إلى كأس الأمم بعد الفوز على منافسه ليبيبا بسبعة أهداف مقابل هدف.

وسجل أهداف الفراعنة كل من بلال عطية (3)، ومحمد حمد (2)، وحمزة عبد الكريم (2)

بينما أحرز منذر القماطي هدف ليبيا الوحيد.

جاء ذلك بعد بداية البطولة بخسارة كبيرة أمام المغرب 5-1، ولكن بعدها تغلب منتخب مصر على تونس والجزائر قبل الفوز على ليبيا.

وللمرة الرابعة يشارك منتخب مصر للناشئين في كأس أمم إفريقيا والمرة الأولى منذ عام 2011.

وتوج الفراعنة بالبطولة في عام 1997.

وللمرة الثانية يتوج منتخب مصر ببطولة شمال إفريقيا، إذ تصدر عام 2014 التي أقيمت في المغرب.

وحقق أحمد الكاس المدير الفني للمنتخب ما وعد به بعد الهزيمة من المغرب بخمسة أهداف مقابل هدف وصرح بأن فريقه لم يستسلم (طالع التفاصيل)

وأتى الترتيب النهائي للمجموعة كالتالي:

مصر 9 نقاط

المغرب 8 نقاط

تونس 7 نقاط

الجزائر 4 نقاط

ليبيا دون نقاط.