بلال عطية قائد منتخب الناشئين: خماسية المغرب خطفتنا.. وهذا ما فعلته بعدها

كشف بلال عطية قائد منتخب مصر للناشئين عن كواليس ما دار داخل الفريق عقب الخسارة الثقيلة أمام المغرب في بطولة شمال إفريقيا.

وقال عطية في تصريحاته لقناة الأهلي: "الهزيمة الأولى خطفتنا، ولكن المدرب أحمد الكاس تحدث معنا بعد المباراة في كل غرفة تجمع لاعبين لنجتاز هذا الأمر".

وأضاف "أنا كقائد المنتخب جمعت اللاعبين وقلت لهم إننا يجب أن نركز في القادم".

وأوضح "فزنا ببطولة شمال إفريقيا الودية في أبريل الماضي، ولكن كانت الأمور عادية بينما هذه البطولة كانت كبيرة بالنسبة لنا".

وتابع "وليد مهدي مدير المنتخب يحادثنا دائما ويقدم لنا محاضرات مستمرة ويمازحنا كثيرا، وكان من أسباب الفوز بالبطولة والتأهل إلى كأس أمم إفريقيا".

وتوج منتخب مصر للناشئين ببطولة شمال إفريقيا المؤهلة إلى كأس الأمم بعد الفوز على منافسه ليبيبا بسبعة أهداف مقابل هدف.

وسجل أهداف الفراعنة كل من بلال عطية (3)، ومحمد حمد (2)، وحمزة عبد الكريم (2)

بينما أحرز منذر القماطي هدف ليبيا الوحيد.

جاء ذلك بعد بداية البطولة بخسارة كبيرة أمام المغرب 5-1، ولكن بعدها تغلب منتخب مصر على تونس والجزائر قبل الفوز على ليبيا.

وللمرة الرابعة يشارك منتخب مصر للناشئين في كأس أمم إفريقيا والمرة الأولى منذ عام 2011.

وتوج الفراعنة بالبطولة في عام 1997.

وللمرة الثانية يتوج منتخب مصر ببطولة شمال إفريقيا، إذ تصدر عام 2014 التي أقيمت في المغرب.

وحقق أحمد الكاس المدير الفني للمنتخب ما وعد به بعد الهزيمة من المغرب بخمسة أهداف مقابل هدف وصرح بأن فريقه لم يستسلم (طالع التفاصيل)

وأتى الترتيب النهائي للمجموعة كالتالي:

مصر 9 نقاط

المغرب 8 نقاط

تونس 7 نقاط

الجزائر 4 نقاط

ليبيا دون نقاط.