إبراهيم النجعاوي لاعب منتخب الناشئين: خماسية المغرب كانت "صفعة قوية" ولكن

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 - 03:05

كتب : FilGoal

إبراهيم النجعاوي

كشف إبراهيم النجعاوي لاعب منتخب مصر للناشئين عن رد فعل الفراعنة بعد انطلاق بطولة شمال إفريقيا تحت 17 عاما بخسارة ثقيلة أمام المغرب، قبل العودة والتتويج بالبطولة.

وقال النجعاوي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "سعداء بأننا رفعنا اسم مصر وأسعدنا أسرنا وأصدقاءنا. الكل كان متعجبا من الخسارة بخماسية أمام المغرب".

وأضاف "الخسارة كانت بمثابة صفعة قوية ولكننا تلقيناها بإيجابية وتمكننا من الرد على الجميع في الملعب وليس بالكلام".

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وأوضح "لعبنا بطولة يفترض بمنتخب 2007 أن يلعبها في الجزائر وفزنا بها، لذلك كانت هناك آمال كبيرة علينا".

واختتم "شعور اللعب بقميص منتخب مصر لا يوصف، فأنت تحمل 120 مليون مصري معك".

وتوج منتخب مصر للناشئين ببطولة شمال إفريقيا المؤهلة إلى كأس الأمم بعد الفوز على منافسه ليبيبا بسبعة أهداف مقابل هدف.

وسجل أهداف الفراعنة كل من بلال عطية (3)، ومحمد حمد (2)، وحمزة عبد الكريم (2)

بينما أحرز منذر القماطي هدف ليبيا الوحيد.

جاء ذلك بعد بداية البطولة بخسارة كبيرة أمام المغرب 5-1، ولكن بعدها تغلب منتخب مصر على تونس والجزائر قبل الفوز على ليبيا.

وللمرة الرابعة يشارك منتخب مصر للناشئين في كأس أمم إفريقيا والمرة الأولى منذ عام 2011.

وتوج الفراعنة بالبطولة في عام 1997.

وللمرة الثانية يتوج منتخب مصر ببطولة شمال إفريقيا، إذ تصدر عام 2014 التي أقيمت في المغرب.

وحقق أحمد الكاس المدير الفني للمنتخب ما وعد به بعد الهزيمة من المغرب بخمسة أهداف مقابل هدف وصرح بأن فريقه لم يستسلم (طالع التفاصيل)

وأتى الترتيب النهائي للمجموعة كالتالي:

مصر 9 نقاط

المغرب 8 نقاط

تونس 7 نقاط

الجزائر 4 نقاط

ليبيا دون نقاط.

منتخب مصر للناشئين إبراهيم النجعاوي
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