كريم جمعة لاعب منتخب الناشئين: كان هناك شماتة زائدة عقب الخسارة أمام المغرب

تحدث كريم جمعة لاعب منتخب مصر للناشئين عن رد فعل الفريق بعد افتتاح بطولة شمال إفريقيا تحت 17 عاما بخسارة ثقيلة أمام المغرب.

وقال جمعة في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "هذه المباراة منحتنا دفعة أكبر للمنافسة على البطولة، فحلمنا لم يكن التأهل لأمم إفريقيا فقط بل التواجد في كأس العالم".

وأضاف "كان هناك نوع من الشماتة الزائدة بعد الخسارة الكبيرة أمام المغرب".

وأوضح "الجماهير كانت حزينة وكنا نحاول مصالحتهم. والجهاز الفني منحنا الثقة وكنا على قدر المسؤولية".

واختتم "المدرب أحمد الكاس بعد البطولة طالبنا بإغلاق ملف البطولة التي فزنا بها وأننا يجب أن نستعد للوصول إلى كأس العالم".

وتوج منتخب مصر للناشئين ببطولة شمال إفريقيا المؤهلة إلى كأس الأمم بعد الفوز على منافسه ليبيبا بسبعة أهداف مقابل هدف.

وسجل أهداف الفراعنة كل من بلال عطية (3)، ومحمد حمد (2)، وحمزة عبد الكريم (2)

بينما أحرز منذر القماطي هدف ليبيا الوحيد.

جاء ذلك بعد بداية البطولة بخسارة كبيرة أمام المغرب 5-1، ولكن بعدها تغلب منتخب مصر على تونس والجزائر قبل الفوز على ليبيا.

وللمرة الرابعة يشارك منتخب مصر للناشئين في كأس أمم إفريقيا والمرة الأولى منذ عام 2011.

وتوج الفراعنة بالبطولة في عام 1997.

وللمرة الثانية يتوج منتخب مصر ببطولة شمال إفريقيا، إذ تصدر عام 2014 التي أقيمت في المغرب.

وحقق أحمد الكاس المدير الفني للمنتخب ما وعد به بعد الهزيمة من المغرب بخمسة أهداف مقابل هدف وصرح بأن فريقه لم يستسلم (طالع التفاصيل)

وأتى الترتيب النهائي للمجموعة كالتالي:

مصر 9 نقاط

المغرب 8 نقاط

تونس 7 نقاط

الجزائر 4 نقاط

ليبيا دون نقاط.