كريم جمعة لاعب منتخب الناشئين: كان هناك شماتة زائدة عقب الخسارة أمام المغرب

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 - 03:04

كتب : FilGoal

كريم جمعة

تحدث كريم جمعة لاعب منتخب مصر للناشئين عن رد فعل الفريق بعد افتتاح بطولة شمال إفريقيا تحت 17 عاما بخسارة ثقيلة أمام المغرب.

وقال جمعة في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "هذه المباراة منحتنا دفعة أكبر للمنافسة على البطولة، فحلمنا لم يكن التأهل لأمم إفريقيا فقط بل التواجد في كأس العالم".

وأضاف "كان هناك نوع من الشماتة الزائدة بعد الخسارة الكبيرة أمام المغرب".

أخبار متعلقة:
أنس رشدي لاعب منتخب الناشئين: سجدنا شكرا لله بعد خماسية المغرب الكومي يكشف سر عودة منتخب الناشئين والتتويج ببطولة شمال إفريقيا رغم البداية السيئة مدرب منتخب الناشئين: خماسية المغرب صدمتنا جميعا.. وهكذا عدنا باللقب والتأهل منتخب مصر للناشئين يتوج ببطولة شمال إفريقيا ويتأهل لـ كأس الأمم بفوز كبير على ليبيا

وأوضح "الجماهير كانت حزينة وكنا نحاول مصالحتهم. والجهاز الفني منحنا الثقة وكنا على قدر المسؤولية".

واختتم "المدرب أحمد الكاس بعد البطولة طالبنا بإغلاق ملف البطولة التي فزنا بها وأننا يجب أن نستعد للوصول إلى كأس العالم".

وتوج منتخب مصر للناشئين ببطولة شمال إفريقيا المؤهلة إلى كأس الأمم بعد الفوز على منافسه ليبيبا بسبعة أهداف مقابل هدف.

وسجل أهداف الفراعنة كل من بلال عطية (3)، ومحمد حمد (2)، وحمزة عبد الكريم (2)

بينما أحرز منذر القماطي هدف ليبيا الوحيد.

جاء ذلك بعد بداية البطولة بخسارة كبيرة أمام المغرب 5-1، ولكن بعدها تغلب منتخب مصر على تونس والجزائر قبل الفوز على ليبيا.

وللمرة الرابعة يشارك منتخب مصر للناشئين في كأس أمم إفريقيا والمرة الأولى منذ عام 2011.

وتوج الفراعنة بالبطولة في عام 1997.

وللمرة الثانية يتوج منتخب مصر ببطولة شمال إفريقيا، إذ تصدر عام 2014 التي أقيمت في المغرب.

وحقق أحمد الكاس المدير الفني للمنتخب ما وعد به بعد الهزيمة من المغرب بخمسة أهداف مقابل هدف وصرح بأن فريقه لم يستسلم (طالع التفاصيل)

وأتى الترتيب النهائي للمجموعة كالتالي:

مصر 9 نقاط

المغرب 8 نقاط

تونس 7 نقاط

الجزائر 4 نقاط

ليبيا دون نقاط.

منتخب مصر للناشئين كريم جمعة
نرشح لكم
وزير الرياضة يكشف مكالمة جمع فيها بين أبو ريدة وحسام حسن وكيل أحمد حمدي يكشف مستجدات تأهيله من الإصابة وموعد عودته بيان - لجنة الحكام تنفي تصريحات المنسوبة لها عن الحالات الجدلية في الدوري في نفس تاريخ لقاء الأحمر وسموحة.. كاف يعلن موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بيان - وزارة الرياضة: لم يسبق لنا إشهار أي شركة مراهنات.. واتخذنا إجراءات لحجب تلك المواقع جدو ينتقد تصريحات رئيس المنظومة المصرية لمكافحة المنشطات بشأن أزمة رمضان صبحي مؤتمر يورتشيتش: يجب أن يبدأ يبراميدز بفوز.. ولا أتفق مع تصريحات مدرب ساجرادا قمصان يكشف موعد عودة وسام أبو علي وداري ومعلول
أخر الأخبار
نور أشرف لاعب منتخب الناشئين: التعليم يصنع الفارق مع اللاعب.. وهذا هو قدوتي 10 دقيقة | منتخب مصر
أدهم فريد لاعب منتخب الناشين: هذا اختياري بين الأهلي والزمالك 13 دقيقة | منتخب مصر
زياد أيوب لاعب منتخب الناشئين: قائد المنتخب سحب هواتفنا.. وكنا 7 من الأهلي ولكن 15 دقيقة | الكرة المصرية
عمر العدوي لاعب منتخب الناشين: كنا خارج البطولة ولكن الأهلي علمنا اللعب لآخر دقيقة 17 دقيقة | منتخب مصر
مهند الشامي لاعب منتخب الناشئين: أغلقنا على أنفسنا وهذا ما قلناه بعد الخماسية 20 دقيقة | منتخب مصر
بلال عطية قائد منتخب الناشئين: خماسية المغرب خطفتنا.. وهذا ما فعلته بعدها 23 دقيقة | الكرة المصرية
إبراهيم النجعاوي لاعب منتخب الناشئين: خماسية المغرب كانت "صفعة قوية" ولكن 53 دقيقة | منتخب مصر
كريم جمعة لاعب منتخب الناشئين: كان هناك شماتة زائدة عقب الخسارة أمام المغرب 54 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شمال إفريقيا للشباب - تونس تحدد طريق تأهل مصر.. والمغرب يتوج بالبطولة 2 دورة شمال إفريقيا للشباب - تعثر الجزائر أولا.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر 3 مدرب منتخب الناشئين: خماسية المغرب صدمتنا جميعا.. وهكذا عدنا باللقب والتأهل 4 أحمد إبراهيم مجاهد لـ في الجول: تقدمت بالطعن ضد ترشح أبو ريدة وبعض من قائمته