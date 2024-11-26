أنس رشدي لاعب منتخب الناشئين: سجدنا شكرا لله بعد خماسية المغرب

كشف أنس رشدي لاعب منتخب مصر للناشئين عن حالة الفريق بعد بدء بطولة شمال إفريقيا تحت 17 عاما بخسارة ثقيلة أمام المغرب.

وقال رشدي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "بعد الخسارة أمام المغرب 5-1 شعرنا أننا سنركز أكثر، والمدير الفني تحدث معنا كثيرا".

وكشف "سجدنا شكرا لله بعد الهزيمة أمام المغرب، والمدرب أحمد الكاس حفزنا كثيرا لنعود للمنافسة على البطولة".

وتوج منتخب مصر للناشئين ببطولة شمال إفريقيا المؤهلة إلى كأس الأمم بعد الفوز على منافسه ليبيبا بسبعة أهداف مقابل هدف.

وسجل أهداف الفراعنة كل من بلال عطية (3)، ومحمد حمد (2)، وحمزة عبد الكريم (2)

بينما أحرز منذر القماطي هدف ليبيا الوحيد.

جاء ذلك بعد بداية البطولة بخسارة كبيرة أمام المغرب 5-1، ولكن بعدها تغلب منتخب مصر على تونس والجزائر قبل الفوز على ليبيا.

وللمرة الرابعة يشارك منتخب مصر للناشئين في كأس أمم إفريقيا والمرة الأولى منذ عام 2011.

وتوج الفراعنة بالبطولة في عام 1997.

وللمرة الثانية يتوج منتخب مصر ببطولة شمال إفريقيا، إذ تصدر عام 2014 التي أقيمت في المغرب.

وحقق أحمد الكاس المدير الفني للمنتخب ما وعد به بعد الهزيمة من المغرب بخمسة أهداف مقابل هدف وصرح بأن فريقه لم يستسلم (طالع التفاصيل)

وأتى الترتيب النهائي للمجموعة كالتالي:

مصر 9 نقاط

المغرب 8 نقاط

تونس 7 نقاط

الجزائر 4 نقاط

ليبيا دون نقاط.